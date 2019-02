Öt ok, amiért egyre nagyobb gond az elhízás

Mivel az elhízás globális trend, nem lehet pusztán egyéni adottságokra, így genetikai okokra fogni az egészet. Ezek az egyén szintjén meghatározóak lehetnek, de társadalmi méretekben más magyarázatot kell keresni. Az első ezek közül, melyet a WHO is kiemel: a túlzott energiabevitel, a helytelen táplálkozás, ami arra vezethető vissza, hogy az élelmiszeripar fejlődése egyre nagyobb energiatartalmú, egyre jobban feldolgozott táplálékot kínál egyre több embernek.

A másik fő ok, hogy miközben nő a bevitt energia, csökken az energiafelhasználás, mert kevesebbet mozgunk. A fizikai inaktivitás ugyancsak civilizációs jelenség: az ülve végzett munka, a közlekedés fejlődése, az urbanizáció nem kényszeríti mozgásra az embereket. Ráadásul sokszor a szabadidőnket sem aktív pihenésre használjuk. Egy hazai felmérés szerint a magyar lakosság szabadidejének 70-80%-át a televízió, illetve a laptop, a tablet, az okostelefon képernyője előtt tölti.

A harmadik fontos ok a túlságosan kevés alvás, amely szintén magyarázható civilizációs okokkal. A kialvatlanság növeli az éhségérzetet és károsan befolyásolhatja az anyagcsere működését, ahogy erről korábban részletesen írtam is itt a blogon.

A negyedik ,a szakember által is fontos oknak tartott tényező a stressz, amely számos betegség esetében is kockázatot jelent. A napi rohanás és problémák következtében a stressz nemcsak felboríthatja az anyagcserénk működését, de sokszor evéssel próbáljuk nyugtatni magunkat, ami további felesleges energiabevitelt jelent.

Végül pedig még egy ok, amiről nagyon keveset beszélünk: a helytelen diéták káros hatása. Az elhízás terjedésére reagálva virágzik a fogyókúrás ipar, mégis egyre kövérebbek vagyunk. Tegyük fel a kérdést: ennek nem fordítva kellene lennie?

A túlsúly, majd az elhízás ugyanis maga után vonja a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek és a daganatos betegségek kockázatának növekedését. Bár ezt senki nem gondolja végig, de az igazság az, hogy közvetett módon a legtöbb ember az elhízásba hal bele - hívja fel a figyelmet dr. Farkas Kitti aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos.Nem kizárólag hazai problémáról van szó. A elhízottak arányának rohamos növekedése a népességen belül világjelenség.

Ahogy korábban is mondtam, nem a fogyni akarókkal van a baj. Az emberek többségében megvan az elszántság, de sajnos többnyire bedőlnek a csodadiétáknak és helytelen módszereknek, amelyeket celebek, manökenek és más olyan kontárok kínálnak, akik soha nem foglalkoztak szakmai értelemben az emberi test működésével és a fogyás élettanával. Ehelyett különböző ideológiákkal, mesékkel próbálnak reagálni az elhízás civilizációs okaira. Van, amelyik az ősember táplálkozására hivatkozik, van, aki a régi földművesek életmódjára, az egyik legújabb kedvencem pedig „II. világháború előtti forradalmian új fogyókúrás módszerként“ hirdeti magát, jelentsen ez bármit is. A kudarc pedig borítékolható, mert a mai kor körülményei között nem lehet tartósan ősemeberest vagy vidéki földművest játszani. Mindezek hatása az, hogy a saját praxisomban minden harmadik páciensem úgy fordul hozzám: „én már mindent kipróbáltam, mégsem tudok lefogyni“. A helytelen módszerek ugyanis tönkreteszik az anyagcserét, amit először is helyre kell állítani ahhoz, hogy az egészséges és tartós fogyás végül tényleg elérhető legyen

- fogalmazott a szakember.