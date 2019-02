Nem ajánlják tovább senkinek a "vámpírkúrát"

Nem lehet megállítani az öregedést a fiatal donorok vérplazmájának infúziójával - figyelmeztet honlapján az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA).



Az alternatívnak mondott terápiát úgy reklámozzák, mint amely az öregedés mellett egy sor betegség, többek között az elbutulás, a Parkinson- és az Alzheimer-kór ellen is felveszi a harcot.



"Aggasztó, hogy lelkiismeretlen emberek azzal csapnak be betegeket, hogy gyógymódként árulják fiatal donorok vérplazmáját. Nincs bizonyított gyógyhatása az olyan kórok ellen, amilyeneket a hirdetők emlegetnek, károkat azonban okozhat" - közölte Scott Gottlieb, az FDA munkatársa.



Hozzátette, hogy a hatósághoz eljutott jelentések alapján nagy mennyiségű plazma infúziójával járó kúrákat is hirdetnek, ami jelentős kockázatokat hordozhat, többek között fertőzések, allergiás reakciók, légzési, valamint szív- és érrendszeri zavarok veszélyét.



A szövetségi hatóság felhívása után nem sokkal a kaliforniai Monterey-ben egy Ambrosia Health nevű startup bejelentette, hogy nem ajánlja tovább senkinek a kúrát. A cég egy liter fiatal vérért 8 ezer dollárt (2,2 millió forint), két literért 12 ezret kért a vevőktől.



A "vámpírkúra" csak egyike annak a sokféle kezelésnek, amely a fiatalítást sokmilliárdos üzletággá tette. Vannak nem kifogásolható vagy minimális kockázatú kúrák, például a memória javítására szedett halolaj, mások veszélyesek lehetnek, de van olyan is, ami egyszerű kuruzslás.



Kathy Black, a Dél-floridai Egyetem öregedéskutatási és a szociálismunka-professzora elmondta, hogy az öregedésgátló kígyóolajjal az emberek szinte a történelem hajnala óta házalnak.



A jelenkor abban különbözik az ókori kísérletektől, hogy rengeteg pénzt fordítanak az újabb és újabb csodaszerekre, amelyek legalább hosszú életet, majdhogynem halhatatlanságot ígérnek.



Larry Ellison, az Oracle társalapítója vagyona nagy részét fordította a halál elleni harcra, Sergey Brin és Larry Page, a Google alapítói, valamint Jeff Bezos, az Amazon.com létrehozója szintén erősen érdekelt az öregedés ellenszerének kutatásában.



A Szilícium-völgy egyik befektetője, Peter Thiel egy 2016-os interjúban lelkesen beszélt a "parabiózisról", amelyről kiderült, nem más, mint fiatalok vérének befecskendezése idősebbekbe, a "fiatalság biológiai forrása".



Thiel novemberben egy befektetési konferencián kijelentette, hogy "nem vámpír", sosem adott be magának "fiatal vért". Hozzátette, hogy a vérplazma más, tehát egyelőre nem tudni, azzal élt-e.



Az öregedéskutatás professzora szerint az embereknek nem azt kellene kérdezniük, hogyan élhetnek ezer évig, hanem azt, hogy miként élhetik a legjobb minőségű életet a rendelkezésükre álló időben.



"A trükk nem a gyerekek vérének gyűjtésében áll, hanem abban, hogy maradjunk testileg, mentálisan és szociálisan aktívak" - mondta Kathy Black.