Milyen a jó virsli és mennyibe kerül? Segít a szakértő

A szilveszterhez a pezsgő, a malachús, a hideg­tálak, a különböző saláták mellett hagyományosan hozzátartozik a virsli is: a hagyomány szerint az éjféli koccintáshoz illő harapnivaló. Sok vevő csak az árakat figyeli, amelyek főként szilveszterkor lehetnek igencsak becsapósak. Pedig egy-egy olcsóbb virslimárka azért is okozhat komoly csalódást, mert tele van mindenféle adalékanyaggal – a magas szójatartalomról már nem is beszélve. Dr. Dömölki Lívia, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület élelmiszer-szakértője természetszerűleg azt javasolja, hogy a minőségre koncentráljunk - írja a Bors.

– Inkább kevesebb, de minőségibb virslit vegyünk! 1500 forintos kilós ár alatt már nagyon érdemes gyanakodnunk, hogy nem olyan a virsli minősége, hogy érdemes lenne megenni. Ilyenkor megéri eljátszani a gondolattal: vajon mit is tartalmazhat ennyi pénzért a kiszemelt élelmiszer? – mondja.



A szakember azt tanácsolja, hogy csomagolt virslinél mindig nézzük meg az összetevőket. Ha ezek listája a vízzel kezdődik, akkor már gyanús a dolog. Ha magas a szója, a foszfát és a tejkoncentrátum mennyisége is, akkor nem érdemes megvásárolni a terméket.



– Fontos, hogy a hús szerepeljen az első helyen: egy felső kategóriás virsliben 80 százalék van. Amire viszont 100 százalék hústartalom van írva, az kamu, olyan nincs. A virslinek a víztartalma normál értelemben maximum 70 százalék lehet. Egyébként a baromfivirslik mindegyikében van ipari szalonna is, magyarán, az is fog sertést enni, aki nem akar. Muszáj is beletenni, hogy megkösse a vizet – magyarázza Dömölki Lívia, aki szerint a jó virslinek roppannia kell.