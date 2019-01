Már csak kalóriamentes vagy alacsony kalóriatartalmú terméket értékesít a középiskolákban a Coca-Cola

Az üdítőitalgyártók európai érdekképviseleti szervezetének (UNESDA) vállalása értelmében a szövetség tagvállalatai 2019-től kizárólag kalóriamentes (maximum 4 kalória/100 ml energiatartalmú) vagy alacsony kalóriatartalmú (azaz legfeljebb 20 kalória/100 ml energiatartalmú) italokat árusítanak a középiskolákban.A szervezet tagjaként januártól a Coca-Cola Magyarország is csak ilyen termékeket szállít a hazai középiskolákban működő büfékbe. Az új európai vállalás több mint 40 millió fiatalt érint Európában, a kontinens mintegy 50.000 középiskolájában - számolt be cég közleménye alapján a Médiapiac Az ettől az évtől érvényes középiskolai vállalás kiegészíti az európai üdítőitalgyártók szövetségének korábbi önkéntes kötelezettségvállalását, amelynek értelmében a Coca-Cola Magyarország 2006 óta kizárólag ásványvizet, illetve magas gyümölcstartalmú gyümölcslevet árusít az általános iskolák, továbbá a hat és nyolc osztályos középiskolák részére, illetve a 12 év alatti gyermekek körében nem folytat reklámtevékenységet.A Coca-Cola Magyarország azt is vállalta, hogy a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség tagvállalataival közösen, 2020-ig felére csökkenti alkoholmentes italainak cukor- és kalóriatartalmát a 2010-es értékekhez képest.A Coca-Cola Magyarország ma már több mint 90-féle alkoholmentes italt kínál fogyasztóinak: a szénsavas üdítőitalok, a természetes ásványvizek, az ízesített vizek, innovatív vizek gyümölcslevek, nektárok és gyümölcsitalok, jeges teák, sportitalok, valamint a növényi italok egyaránt részét képezik a választéknak.