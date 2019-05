Lakossági szűréseket végeznek szeptembertől a Semmelweis Egyetemen hallgatói

Lakossági népegészségügyi szűréseket végeznek szeptembertől a Semmelweis Egyetemen hallgatói - közölte az intézmény szombaton az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint tanulmányi kreditpontot kapnak ősztől azok az orvostanhallgatók, akik tantárgyi keretek között megvalósuló egészségfejlesztési tevékenységet, szűréseket végeznek. Közölték: a szenátus februári ülésén megalapított Semmelweis Egészségfejlesztési Központ és a Népegészségügyi Intézet együttműködésében induló tantárgy a megújuló curriculum reform fontos elemét képezi.



A kötelező kurzus célja az egészségmegőrzéshez, népegészségügyi szűrésekhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek átadása. A 2019 őszével kezdődő jubileumi évben a gyakorlati képzést előtérbe helyezve újítják meg a magyar orvosképzést - írták, hangsúlyozva, így a betegágy mellé már jelentős gyakorlati tapasztalattal érkeznek meg a fiatal orvosok. Merkely Béla rektort idézve közölték: a fejlett országokhoz hasonlóan Magyarországra is jellemzőek az olyan népegészségügyi problémák, mint az egészségtelen életmód, a szív- és érrendszeri vagy akár a daganatos megbetegedések.



Épp ezért az orvosok képzése során is szükséges az egészségmegőrzéshez, népegészségügyi szűrésekhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek elsajátítása, vagyis a prevenciós szemléletformálás. A rektor hozzátette, mivel egy orvosképzéssel foglalkozó egyetemnek feladata a hallgatók egészségre nevelése is, ezért hasonlóan az iskolákhoz, az ősztől megújuló curriculumban minden karon és évfolyamon tantárgyként vezetik be a rendszeres testnevelést. Azt is kiemelte, mivel a Semmelweis Egyetem jó példával is szeretne elöl járni, a jövőben nemcsak a betegellátásban, hanem a lakossági egészségmegőrzésben is vezető szerepet kíván betölteni. Az egyetem szenátusa ezért hozta létre idén februárban a Semmelweis Egészségfejlesztési Központot, amelynek célja az egészségmegőrzés korszerű szervezeti kereteinek megteremtése.