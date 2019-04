Két hónap különbséggel adott életet ikreinek egy olasz nő

Két hónap különbséggel adott életet ikreinek egy 40 éves nő az észak-olaszországi Monzában.



Noha a gyermekek egy napon fogantak, még születésük éve is más lesz, mert az egyik kisfiú tavaly decemberben, a másik idén februárban jött világra - írja a szokatlan esetről beszámolva a Corriere della Sera című olasz lap.



Az ikrek közül vérzés miatt az "idősebb", Alessandro koraszülöttként, 26 hetesen, 800 gramm súllyal született 2018. december 24-én, míg öccse, Andrea tovább fejlődött az anyaméhben, és 2019. február 22-én jött világra nyolc hónaposan, csaknem három kilogramm súllyal.



A koraszülött babának mindössze 50 százalék esélyt adtak a túlélésre, de Alessandro életben maradt és várhatóan két hét múlva ő is elhagyhatja a kórházat. A másik gyermek már korábban hazamehetett.

Németországban hétfőn vált ismertté, hogy Kölnben ugyancsak világviszonylatban is nagynak számító - 97 nap - különbséggel látta meg a napvilágot egy ikerpár két tagja - két kislány -, hasonló körülmények között. Az ő születési évük sem fog egyezni, mert Liana 2018 novemberében, Leonie pedig idén februárban jött világra.