Hogyan kezdjük el az életmódváltást könnyedén?

Kutasi Kelly

A januári időszakban aktuális és népszerű téma a diéta, hiszen köztudottan ilyenkor télen szerezhetjük meg nyári formánkat. Ehhez azonban elhatározásra van szükségünk az étkezés és mozgás terén egyaránt. Kutasi Kelly az egészség nagyköveteként tanácsokat ad, hogyan kezdjük el az életmódváltást, milyen módon figyeljünk önmagunkra, és melyek a legfontosabb teendők e téren.Azt tapasztalom a vendégeimet látva, hogy a rendszerbe való visszatérésük lesz a megváltás az ünnepek miatti kizökkenés után. Ez általában január közepétől szokott megvalósulni, mert vannak, akik az év elején még a szabadságukat töltik otthon, és akadnak olyan emberek, akik külföldön pihennek, vagy aktívan kikapcsolódnak. Vissza kell térnünk tehát a rendszeres mozgásunkhoz és a kiegyensúlyozott táplálkozásunkhoz, ha előtte ez megvolt. Ha nem, akkor pedig ideje kialakítani és életmódot váltani.Mindenképpen lassan! Érdemes elkezdeni az étkezési napló írását, ahol levezetjük magunknak melyik nap, hány órakor, mit ettünk, és hogyan éreztük magunkat utána. Ennek a naplónak az is a feladata, mennyit mozogtunk: napi lépésszámok és az aktív sport vagy mozgás felírása. Ezáltal megismerhetjük önmagunkat, szervezetünk optimális működését, és nekikezdhetünk egy életen át tartó étrend és életmód megalkotásához.Ez egy nagyon személyre szabott kérdés kellene, hogy legyen, mert minden ember más és más. A legfontosabb, hogy a finomított cukrokat és liszteket teljes mértékben iktassuk ki. Naponta legfeljebb egyszer fogyasszunk húst, ha predán életmódot folytatunk, és a jelenlegi zöldség és gyümölcs fogyasztásunk megduplázását érdemes betartani. Az ételek összetétele, tápértéke mellett arra is jó, ha figyelünk, hogy mikor, melyik napszakban fogyasztjuk azokat. Például hiába hogy nagyon egészséges a köles, nem kifejezetten vacsorára való étel a magas szénhidráttartalma miatt. A karalábé is csodálatos zöldség, de nem lenne jó azt reggelizni. Nem hiszek a csaló napokban sem, így inkább a hagyományosan elkészített ételeink alternatív változatait támogatom. Kezdetben cseréljük ki az összetevőket egészségesebbre, és így magasabb tápértékkel tudjuk elfogyasztani kedvenc ételeinket lemondás és éhezés nélkül.Úgy vélem, a legtöbb embernek kerülnie kellene az édességeket, az alkoholt és a nagymennyiségű állati eredetű zsírokat tartalmazó ételeket (szalonna, szalámi, stb.) illetve az olajos magvakat az életmódváltás alatt.Kardió mozgásnak mindenképpen a tempósabb sétálást javasolnám kezdésnek, ami minimum 20-30 percig tart, és nem állunk meg közben. Így tudjuk kímélni az ízületeinket, és fel tudjuk készíteni az érrendszerünket is a megfelelő terhelésre. Erősítésnek pedig az egyszerűbb, biztonságos és minden testrészünket átmozgató funkcionális gyakorlatokat javasolnám. Kötelező elemek ebben a guggolás, kitörés, támaszok, hasizom és hátizom erősítő gyakorlatok kevés ismétlésszámmal végezve.