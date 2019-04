Háromszülős baba született Görögországban

Megszületett az első háromszülős baba Görögországban - számolt be róla a BBC hírportálja.



Görög és spanyol orvosok elmondása szerint a kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával együtt egészségesek.



Az apai hímivarsejtek és az anyai petesejtek mellett egy donor petesejtjeit is használták a háromszülős mesterséges megtermékenyítés (IVF) során. A módszert olyan esetekre fejlesztették ki, ahol az anya súlyos mitokondriális rendellenességet hordoz, amelyet a magzat örökölne.



Egy jordániai családban született először ilyen baba 2016-ban. Egy évvel később egy más típusú eljárással jött világra Kijevben egy újszülött, aki szintén három ember örökítő anyagát hordozza.



A mitokondrium majdnem minden emberi sejtben megtalálható, az energia előállításában és raktározásában játszik szerepet. Ez a szervecske a hibás a mitokondriális betegségeknél. Ha tehát egy donor mitokondriumával helyettesítik a beteg anyait, megelőzhető a magzat betegsége.



Feltételezések szerint azonban a mitokondriumnak a fogamzás és a terhesség sikerességében is van szerepe, ám ezt még nem bizonyították.



A görög páciens egy 32 éves nő, aki korábban négy sikertelen IVF-en esett át. Az eljárás segítségével anyává vált, kisfia genetikai állományának egy kicsi része azonban donoranyától származik, mivel a mitokondriumnak saját DNS-e van.



Az athéni Élet Intézete és a spanyol Embryotools központ kutatóinak bejelentése szerint további 24 nő vesz részt a programban, nyolc embriót már beültettek.



A brit parlament 2016 februárjában engedélyezte a háromszülős baba létrehozását lombikeljárásban, a Newcastle-i Egyetem kutatói elsőként kaptak engedélyt Nagy-Britanniában 2017 márciusában, hogy az eljárással embriót hozzanak létre.



Nyitóképünk illusztráció