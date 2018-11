Figyelem, a náthának is lehetnek szövődményei!

A náthának is lehetnek szövődményei, ezért ha romlik a gyermek általános állapota, orvoshoz kell vinni - közölte Bánfi Andrea gyermektüdőgyógyász szerdán az M1 aktuális csatornán.



A szakember azt mondta, ha csak felső légúti tünetek - orrfolyás, köhögés, hőemelkedés - vannak, tüneti szerekkel és bő folyadékkal otthon is lehet kezelni.



Ha ez az állapot romlik, bágyadtság, sokáig tartó láz jelentkezik, akkor lehet szövődményre, komolyabb megbetegedésre gondolni, és érdemes orvoshoz fordulni - tette hozzá.



Gyerekeknél gyakori szövődmény a középfül-, az arcüreg-, a hörgő- és a tüdőgyulladás.



Beszélt arról is, a krupp a gége alatti legszűkebb területet támadja, amitől az begyullad, és húzó jellegű légzést, ugatva köhögést okoz.



Hideg időjárás esetén ilyenkor ablakot kell nyitni, vagy felöltöztetve ki kell vinni a gyermeket a levegőre, mert a hideg csökkenti a duzzadást, és könnyebb lesz a légzés - javasolta.



Kiemelte, hat hónapos kor alatt, és súlyosabb esetekben akár éjszaka is orvoshoz kell fordulni.