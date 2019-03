Ezért ne igya túl forrón a teát

A túl forró tea ivása megnöveli a nyelőcsőrák kockázatát: aki rendszeresen több mint 0,7 liter, minimum 60 Celsius-fokos teát iszik, annál megnövekszik a laphámsejtes karcinóma (squamous cell carcinomas - SCCs) kialakulásának kockázata a nyelőcsőben.



Erre az eredményre jutott a Farhadi Iszlami, a Teheráni Orvostudományi Egyetem tudósa vezette nemzetközi kutatócsoport, eredményeikről az International Journal of Cancer című szaklapban számoltak be.



Régóta ismert, hogy létezhet ez az összefüggés, ezért az ENSZ Egészségügyi Világszervezethez tartozó Nemzetközi Rákkutatási Hivatal (IARC) a "65 Celsius-foknál forróbb italok ivását" a "lehetséges rákokozó" kategóriába sorolta.



Iszlami és munkatársai kiterjedt adatbázissal dolgoztak: vizsgálatukhoz 2004 és 2017 között az észak-iráni Golesztán tartományban élő több mint 50 ezer férfi és nő adatait gyűjtötték össze, a résztvevőket átlagosan tíz éven át követték figyelemmel.



A teafogyasztás pontos körülményeiről szóló információk mellett a tudósok szocio-ökonómiai adatokat és a táplálkozási szokásaikat is feljegyezték.



A vizsgált időszak alatt a résztvevők közül 317-nél alakult ki laphámsejtes karcinóma, a nyelőcsőrák egyik leggyakoribb fajtája. A lehetséges egyéb befolyásoló tényezőket, például a dohányzást és alkoholfogyasztást kizárva a szakértők egyértelmű statisztikai összefüggést találtak a tea hőmérséklete és a rák kialakulása között.



A kutatók feltételezik, hogy a forró folyadék sérüléseket okozhat, amelyek gyulladásos folyamatokhoz vezetnek a nyelőcső szöveteiben. Ezáltal megváltozhat az örökítőanyag vagy felerősödik a rákkeltő anyagok képződése, amelynek lehetséges következménye a tumor.