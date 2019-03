Érdemes sok hagymát enni - Kisebb lehet a vastag- és végbélrák kialakulásának kockázata

A hagymafélék rendszeres fogyasztása csökkentheti a kolorektális daganatok (vastag- és végbélrák) kialakulásának kockázatát - derült ki egy kínai tanulmányból.



A Liaoning tartománybeli Senjangban működő First Hospital of China Medical University szakemberei úgynevezett eset-kontroll vizsgálatot végeztek három helyi kórházban a 2009 júniusa és 2011 novembere közötti időszakra fókuszálva. Egy ilyen retrospektív vizsgálat során a kutatók a múltba visszatekintve keresik a relatív kockázatot egy bizonyos tényezőnek való kitettség és egy következmény között.



A tanulmány 833, kolorektális rákkal küzdő páciens, valamint a kontrollcsoportot alkotó, 833 egészséges önkéntes bevonásával készült. Az alanyoktól élelmiszerfogyasztási kérdőívek, valamint személyes interjúk révén nyertek demográfiai és táplálkozási adatokat.



Az Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology című folyóiratban publikált tanulmány szerint Északkelet-Kínában a kolorektális rák alacsony kockázatát figyelték meg azon férfiak és nők körében, akik rendszeresen nagy mennyiségű hagymafélét, úgy mint fokhagymát, póréhagymát, vöröshagymát és mogyoróhagymát fogyasztottak.



Az eredmények szerint azoknál, akik a legnagyobb mennyiségben fogyasztottak hagymaféléket, 79 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki vastag- és végbélrák, mint azoknál, akik a legkevesebbet ették a hagymákból. A kutatók szerint minél nagyobb a bevitel, annál nagyobb a védettség a kolorektális rákkal szemben.



A fokhagymafogyasztás és a rákkockázat közötti összefüggés ugyanakkor nem volt jelentős a disztális részen kialakuló bélrák esetében.



A tanulmány szerint a jótékony hatás akkor figyelhető meg, ha valaki évente nagyjából 16 kilogrammnyi vagy naponta 50 grammnyi hagymafélét eszik meg.



A kutatók rámutattak, hogy az elkészítési mód is befolyásolhatja a hagymák tápanyagértékét. A friss fokhagyma összezúzásával megmaradnak, a hagymák felforralásával azonban részben odavesznek a hasznos tápanyagok.