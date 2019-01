Először született gyermeke transzplantált méhű anyának Kínában - jelentette be szerdán az a Senhszi tartománybeli kórház, ahol a transzplantáció és a szülés is lezajlott.



A Hszian városban működő Hszicsing Kórház orvosainak tájékoztatása szerint a kisbaba két kilogrammos súllyal, 48 centiméter hosszúsággal jött világra vasárnap.



A kisbaba 26 éves édesanyja, Jang Hua méh nélkül született, de petefészke működött és petesejteket is termelt. 2015-ben Jang Huán méhtranszplantációt végeztek el a Hszicsing Kórházban. A fiatal nőbe akkor 43 éves édesanyja méhét ültették be. Az operáció az első méhátültetés volt Kínában.



A most született kínai kisbaba a 14. a világon, akinek édesanyja méhátültetésen esett át a terhesség előtt.



A világ első méhtranszplantációját 2000-ben végezték el egy 26 éves nőn Szaúd-Arábiában. A beültetett méh azonban három hónap múlva elhalt és el kellett távolítani. 2011-ben Törökországban végeztek egy sikeres méhátültetést, két évvel később pedig Svédországban kilenc nőn végeztek átültetést, akik mind a rokonaiktól kaptak beültethető méhet.



Csen Pi-liang, a Hszicsing Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának igazgatója hangsúlyozta, hogy a méhátültetés még világszerte nagyon komoly kihívás elé állítja az orvosokat.



A méh (uterus) a kismedencében elhelyezkedő szerv, testének fala főleg tömött, hálózatos szerkezetű simaizomból áll, amelyet nagyon sok vékony ér sző át. Csen szerint egy sereg probléma merül fel az átültetésnél, köztük a vágás és a vérerek struktúrája, és erős kilökődési reakcióval is kell számolni.



Kínában mintegy egymillió nőnek terméketlen a méhe. Mivel számos országban tilos a béranyaság és korlátozottak az asszisztált reprodukciós eljárások, a méhtranszplantáció hatékony megoldást jelenthet azoknak az anyáknak, akiknek méhe terméketlen, de saját gyermeket szeretnének világra hozni.