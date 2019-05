Egy japán orvos szerint ez a hosszú élet titka

Dr. Sigeaki Hinohara egész életében a hosszú élet titkát kutatta, és ő is sokáig, 105 éves koráig élt. A halála előtti években adott egy hosszabb interjút, amelyben elárult néhány titkot arról, hogyan hosszabbíthatjuk meg az életünket. - írja a Business Insider cikke alapján a Life.hu Az egyik meglepő dolog, amit elmondott, hogy ha tehetjük, soha ne menjünk nyugdíjba, ha pedig muszáj, akkor csakis 65 éves korunk után. Persze ez csak akkor igaz, ha azt a munkát végezzük, amit tényleg élvezünk. Ráadásul a folyamatos munkával az elménket is fiatalosan tarthatjuk, és talán a depresszió is elkerül bennünket.Hinohara doktor szenvedélyesen szerette a munkáját, sokszor a nap 18 óráját munkával töltötte. Az életét annak szentelte, hogy segítse az embereket, emellett mindig voltak céljai, nem csak az adott napra vonatkozóan, hanem a következő évekre is.