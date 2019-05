Dohányzásmentes Világnap 2019 - a dohány és a tüdő egészségének összefüggései

Erős dohányos voltam, és sok-sok próbálkozás után, egyik napról a másikra tettem le a cigit. A leszokás első két-három hónapja alatt minden gondolatom az volt, hogy de jó lenne rágyújtani. Folyamatosan koncentrálnom kellett arra, hogy ne engedjek a kísértésnek, és arra gondoltam, hogy ha ez ilyen intenzív szellemi erőfeszítést igényel, akkor sokáig nem fogom bírni. De három hónap után érezhetően enyhült a nyomás, és már voltak olyan órák, hogy nem jutott eszembe a cigaretta. Innentől sokkal könnyebb volt, és tudtam, hogy ez a leszokási kísérletem sikerülni fog. De kellett még egy év, mire úgy éreztem, hogy biztonságban vagyok."

Azok a klienseim, akik a rendszeres sportolás mellett dohányoznak, általában hamarabb elfáradnak, kisebb terhelést bírnak. Sportoláskor az izomzatnak oxigénre van szüksége, amivel a dohányzás miatt a már kevésbé egészséges tüdő nehezebben képes az izmokat, a szervezetet ellátni. Ha a leszokás után valaki sportolni kezd, érdemes fokozatosan belekezdeni, hogy a tüdő is fel tudja venni az új ritmust"

„A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és környezete egészségét!" – biztos mindannyian láttunk már hasonló feliratokat, de sokan még mindig nem veszik komolyan a figyelmeztetést.Az európai régióra vonatkozó nemzetközi statisztika egyáltalán nem kedvező: a 2015-ben elhunyt 4,2 millió dohányos 46 százaléka szív- és érrendszeri betegség következtében vesztette életét.¹(pl. szívinfarktus, stroke, koszorúér-betegség, szívelégtelenség).Ezen betegségek megelőzésénél a legfontosabb a prevenció: a dohányzásról való leszokás, az elhízás elkerülése, az egészséges étrend kialakítása és a rendszeres testmozgás.Ilyen betegség a COPD is (krónikus obstruktív tüdőbetegség), a tüdő visszafordíthatatlan károsodásával járó, fokozatosan súlyosbodó betegség, amely során a légutak beszűkülnek, a tüdőszövet károsodik – lényegében a tüdő gyors öregedése zajlik. A betegség előrehaladása manapság már - a különböző, akár környezetkímélő változatban is elérhető inhalátorok használatával - lassítható, a tünetek enyhíthetők, azonban a COPD jelenleg sajnos nem gyógyítható.A COPD nem csak Magyarországon tekinthető népbetegségnek, de világszerte is több mint 328 millió embert érint (2018).A hazai statisztikai adatok szerint a tüdőgyógyászati ellátásban jelenleg mintegy 190 ezer beteget tartanak nyilván, bár sajnos valószínű, hogy a betegek tényleges száma ennél jóval nagyobb lehet (2017).A hazai törvényi szabályozás a nyilvános helyeken való dohányzást képes visszaszorítani, de sajnos, az otthonokban történő passzív dohányzási ártalmakra nem tud hatni. Fontos tudni, hogyAkármennyire is nehéz leszokni, azt nem szabad elfelejteni, hogy mAki megpróbál leszokni, annak érdemes a környezetében érdeklődnie a sikeres és sikertelen kísérletekről, mert sokat lehet tanulni ezekből a példákból, és akár arra a módszerre is rátalálhatunk, ami a leginkább nekünk való.Tibor (54, cégvezető) így számol be sikeres leszokásáról:A leszokást követően érdemes elkezdeni az aktív testmozgást, sportolást. Fizikai teljesítményünk folyamatosan javulásnak indul, ami a mindennapi tevékenységek során már egy hónap után is olyan értéket jelent, amit kár lenne sutba dobni azzal, hogy újra rágyújtunk. Fokozatosságot itt is érdemes tartani, hiszen a tüdő számára is megterhelő lehet a hirtelen intenzív mozgás.– Zsolt (40, fitness edző).A WHO a Dohányzásmentes Világnap apropóján idén is segít kampányával felhívni a figyelmet a dohányzás által okozott ártalmakra és arra, hogy a dohányfüsttől a passzív dohányosok sincsenek biztonságban. Mindemellett fontosnak tartja az MPOWER elnevezésű intézkedéscsomag alkalmazását is, amely az egyes országokat ösztönzi és segíti a dohánytermékek iránti kereslet csökkentését célzó, hatékony eszközök kidolgozására és érvényesítésére.Ragadjuk meg az alkalmat, tegyünk még többet tüdőnk egészségéért!A WHO programjairól további információkért keresse fel a World Health Organization hivatalos oldalát, amely elérhető a https://www.who.int/ címen.Források:1 World Health Organization2 Magyar Kardiológusok Társasága3 Anthonisen NR, Connett JE, Murray EP: Smoking and lung function of Lung Health Study participants after 11 years. Am J Respir Crit Care Med 2002: 166: 675- 679.4 Quaderi S, Hurst J. The unmet global burden of COPD. Glob Health Epidemiol Genom 2018;3:e4.5 Korányi Bulletin 1, 4-40 (2017)6 https://www.who.int/tobacco/mpower/en/