Dietetikus: sokat kell inni és mozogni a súlyfelesleg elkerüléséért

Nem kell lemondani az ünnepi fogásokról, de mértékkel kell enni, és sok folyadékot kell fogyasztani a súlyfelesleg elkerüléséért - közölte Somogyi-Kovács Anita dietetikus pénteken az M1 aktuális csatornán.



A szakértő azt mondta, tejföl helyett joghurtot, fehér kenyér helyett pedig teljes kiőrlésű kenyeret javasolt enni, továbbá fontos a mozgás ilyenkor is.



Felhívta a figyelmet, az alkohol dehidratáló hatású, ezért érdemes minden pohár után 2-3 deciliter vizet is inni. A koktélok helyett, amelyek akár 700 kalóriát is tartalmazhatnak, inkább száraz, fehér bort vagy pezsgőt igyunk - javasolta.