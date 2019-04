Alkalmazás segít a cukorbetegeknek megelőzni az amputációt

Egy új, ingyenes telefonos alkalmazás jelent meg, amelynek a célja, hogy a veszélyeztetett embereknek segítsenek elkerülni a cukorbetegség és a vénás keringési betegségek okozta szövődmények miatti esetleges végtag-amputációt - írta a Magyar Hírlap kedden.A Végtagmentő elnevezésű applikáció a lap szerint a veszélyeztetett betegeknek és a szakembereknek is segítségül szolgálhat.Az alkalmazás a betegadatok elemzése után konkrét és általános javaslatokat ad, emellett elindítja a virtuális asszisztenst is, aki időszakos figyelmeztetésekkel látja el a felhasználót - mondta el Rozsos István, az alkalmazást megálmodó érsebész.Az ismert adatok alapján Magyarország élenjáró az amputációk számában Európában és a világon is, holott e végtagvesztések jelentős része indokolatlan - írta a lap.