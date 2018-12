A világon évente 30 millió gyerek születik különleges gondoskodási igénnyel

A Túlélés és gyarapodás: a kis és beteg újszülöttek átalakuló gondozása című dokumentumot az ENSZ főtitkári hivatala által szponzorált Minden nő, minden gyermek mozgalom újszülöttekkel foglalkozó akciótervét támogató szervezetek koalíciója állította össze. A koalícióban az ENSZ gyermekszervezete, az UNICEF mellett részt vesz az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is.



A jelentés rámutat, hogy speciális kezelés nélkül nagyon sok veszélyben lévő újszülött nem marad életben egy hónapnál tovább, az újszülöttek halálozásának legnagyobb kockázatai közé tartoznak a koraszülöttséggel összefüggő komplikációk, a szülés közben történt agysérülés, a súlyos bakteriális fertőzés vagy sárgaság, illetve a születési rendellenességek.



Tavaly összesen 2,5 millió újszülött halt meg a világon, túlnyomórészt megelőzhető okokból. Az elhunyt csecsemők csaknem kétharmada koraszülött - írja a jelentés, amely szerint még ha életben is maradnak a koraszülöttek, általában krónikus betegségekben szenvednek és lassabban fejlődnek. Becslések szerint egymillió túl kicsi vagy beteg újszülött marad életben évente hosszú távú fogyatékossággal. Megfelelő gondoskodással a kisbabák nagyobb komplikációk nélkül élhetnek életük végéig, ugyanakkor a beteg gyermekek családjaira háruló kiadások és lelki terhek hátrányosan hathatnak a gyermekek kognitív, nyelvi és érzelmi fejlődésére.



A jelentés szerint 2030-ig 81 országban 2,9 millió nő és újszülött életét lehetne megmenteni átgondolt stratégiával. Akkorra a csecsemőhalálozások 68 százalékát is meg lehetne előzni olyan egyszerű feltételekkel, mint a táplálásnál a kizárólagos szoptatás, az anya vagy apa és csecsemő közötti közvetlen testkontaktus, a gyógyszerek és alapvető felszerelések, valamint a tiszta és jól felszerelt egészségügyi intézmények, amelyeknek képzett egészségügyi dolgozói vannak.



Omar Abdi, a UNICEF főigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy amikor a kisbabákról és édesanyjukról van szó, a megfelelő gondozás a megfelelő időben és a megfelelő helyen sokat számíthat. "Még mindig milliószámra halnak meg a kis és beteg gyermekek és nők, mert egyszerűen nem kapják meg azt a minőségi gondozást, amihez joguk van, és ami a kollektív felelősségünk" - fűzte hozzá.