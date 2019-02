A világon először tesztelhetik sérült gerincvelő őssejtes gyógyítását Japánban

A világon először tesztelhetik sérült gerincvelő gyógyítását úgynevezett indukált pluripotens őssejtekkel (iPS) Japánban.



A japán egészségügyi minisztérium szakbizottsága hétfőn hagyta jóvá a kutatást.



Az iPS-sejteket úgy hozzák létre, hogy eltávolítják egy ember érett sejtjeit - például a bőrből vagy a vérből - és újraprogramozzák, hogy úgy viselkedjenek, mint egy embrionális őssejt, vagyis az emberi szervezet többféle szövete fejlődhessen ki belőlük.



A tokiói Keio Orvostudományi Egyetem kutatócsoportja Okano Hidejuki és Nakamura Maszaja vezetésével négy olyan, 18 évesnél idősebb pácienst keres, akik 2-4 héttel korábban szenvedtek sport- vagy közlekedési balesetben gerincvelő-sérülést, amely végtagjaik mozgatásában korlátozza őket. Úgy vélik, a kezelés a baleset utáni 2-4 hétben lehet hatásos.



Egy-egy páciens gerincvelőjének sérült területére fognak befecskendezni mintegy kétmillió iPS-ből programozott idegsejtet a tervek szerint.



"Húsz évvel a kutatás kezdete után végre elindíthatjuk a klinikai teszteket. Szeretném, ha minél hamarabb biztonságos gyógymódot tudnánk kínálni a betegeknek" - mondta el a magánegyetem sajtótájékoztatóján Okano. A páciensek keresését ősszel kezdhetik.



A beavatkozás utáni rehabilitáció nagyjából egy éve alatt a kutatók figyelemmel kísérik a sejtbeültetés hatásosságát és biztonságát. A beültetendő sejteket a Kiotói Egyetemen fagyasztva tárolt iPS-sejtekből fogják létrehozni.



A Japán Gerincvelő Alapítvány becslései szerint az országban több mint százezer gerincvelősérült él.



Okano és csapata korábban egy lebénult majmot kezelt ezzel a módszerrel, a gyógyítás sikeres volt, az állat újra tudott járni.



A Kiotói Egyetem tudósa, Jamanaka Sinja és kutatótársa, John Gurdon 2012-ben orvosi Nobel-díjat kapott, mert érett sejtekből iPS-sejteket hozott létre.



A Keio Egyetem tudósai mindenekelőtt az eljárás biztonságát tesztelik, ezért először csak nagyjából 2 millió sejtet ültetnek be egy betegbe, a jövőben ezt a számot akár tízmillióra is növelnék.



Nakamura Maszaja, a Keio ortopédiaprofesszora elmondta, csapata "két vagy három éven belül" szeretné igazolni, hogy az eljárás biztonságos olyan pácienseknél is, akik régebben szenvedtek gerincvelő-sérülést.



Tavaly a Parkinson-kór iPS-kezelésének klinikai tesztjeit kezdték el Japánban. A minisztériumi bizottság korábban zöld utat adott egy ritka szembetegség iPS-gyógyítására is.



Hétfőn a japán egészségügyi tárca egy másik klinikai tesztet is megvizsgált. Az Oszakai Egyetem kutatói az iPS-ből szaruhártyasejteket programoztak, hogy beültetésükkel szembetegséget gyógyítsanak. Döntést egyelőre nem hoztak.



Klinikai teszteket végzett a Riken Intézet is, retinasejtekké programozták az iPS-sejteket és 2014-ben a világon először ültették be őket egy beteg szemébe.