A szájban dől el az egészségünk? Erről árulkodik a nyelvünk és a fogaink

A fogorvos hagyományosan „mumus", így sokszor a páciensek olyan későn jelennek meg a rendelőben, hogy már komoly beavatkozásokra van szükség"

A félelem alapvető emberi érzés, aminek sok összetevője van. A felnőttkori félelem nagyon sokszor rossz gyerekkori élményből fakad. Pontosan ezért fontosnak tartom, hogy mi, fogorvosok megtanítsuk a gyerekeket helyesen fogat mosni, elmagyarázzuk, hogy miért kell a fogszabályozás, amivel sok felnőttkori probléma elkerülhető.

A partnerként kezelt gyereknek van bizalma, közösen le tudjuk küzdeni a félelmeket. A kezelések alkalmával a gyerekek megszokják a rendelői közeget, az később sem ismeretlen a számukra. A szorongás, félelem oldására talán a legjobb a páciensek bizalmának elnyerése, persze, ha kell, ott a homeopátia is"

Ha nem mosod a fogad, jönnek a fognyüvő manók! – ilyen, és ehhez hasonló bölcseletekkel látjuk el gyermekeinket a szájhigiénia kapcsán, de sajnos valójában vajmi keveset tudunk, és teszünk fogaink épségéért. Dr. Cakó Annamária fogorvos, szájsebész szerint mindezek ellenére Magyarországon az emberek nagy százaléka csak akkor megy fogorvoshoz, ha már baj van.Az emberek többsége úgy gondolja, hogy ha nem érez semmit, akkor baj sincs, és ha egyszer rendbe tetette a száját az örökké tart. Pedig a száj igen fontos része a szervezetnek.A rágás egy hétköznapi fogalom, pedig a helyes rágás egy nagyon összetett és érzékeny folyamat, amiben számos izom, ideg, csont és egyéb szerv vesz részt. Nem is sejtjük, de a rossz rágás, vagy a fogcsikorgatás komoly ízületi, gerincproblémákat is okozhat.Sokan migrénnel, vagy fülfájással járnak orvoshoz, pedig lehet, hogy a problémát a beszűkült szájmozgás, vagy a rágóízület terhelése okozza. A rágóízület és a mozgás szervrendszere nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással.– magyarázta a szakember, aki különleges szemlélettel gyógyítja betegeit.– magyarázta a doktornő, aki azt is hozzátette, a fogorvost nem szabad kerülni, legalább évente egyszer nézessük meg magunkat, de a bajok számát csökkenteni lehet jó szájhigiéniával, kiegyensúlyozott táplálkozással, jó anyagcserével, jó cukor-háztartással is.