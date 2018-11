A negatív tesztek ellenére azt gondolták terhes - Kiderült, hogy egy 26 kilós ciszta nőtt a hasába

A 28 éves Keely Favellről eleinte mindenki azt hitte, hogy babát vár, még maguk az orvosok is. Később azonban kiderült, hogy gyermek helyett egy extrém nagy ciszta növekedett hasában, mely 26 kilót nyomott - írja a Mirror cikkére hivatkozva a Bors A Swansea-ben élő fiatal nő 2016 decemberében több terhességi tesztet is végzett, de mind negatív lett. Végül azzal magyarázta hasának rohamos növekedését, hogy valószínűleg csak meghízott.Hiába diétázott és evett egészséges ételeket, nem történt változás, sőt, hasa csak nőtt és nőtt. Amikor azonban már fájdalmai is lettek, teste pedig természetellenesen eldeformálódott, felkereste orvosát.Az ultrahang során kiderült, hogy egy óriási ciszta nőtt a hasába, mely legalább 26 kilós lehet – nagyjából 7-8 újszülött súlyának felel meg –, így amilyen gyorsan csak tudták, megműtötték. Az operáció öt órán keresztül tartott, mire sikerült eltávolítani teste egyharmadát kitevő hatalmas daganatot.