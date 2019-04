A nagycsaládosok többször és hosszabb időre kelnek útra

Fotó: Nemes Kitti

Fotó: Nemes Kitti

Fotó: Nemes Kitti

A nagycsaládosok többet utaznak, és hosszabb időt töltenek nyaralással, mint a kiscsaládok, vagy az egyszülős családok - derül ki a KidsOasis, 2701 család megkérdezésével megvalósult kutatásából.Míg a kiscsaládok (1-2 gyerekes családok) 80%-a, az egyszülős családok 77,8%-a utazott belföldön a múlt évben, addig a nagycsaládok 91,1%-a kelt útra! A kutatás rámutatott arra is, hogy a nagycsaládok töltik a leghosszabb időt utazással, náluk az átlagos tartózkodási idő 4-5 éjszaka. A kiscsaládok leginkább szállodában szállnak meg, míg a nagycsaládok az apartmanokat részesítik előnyben. Magyarázható ez azzal, hogy ma Magyarországon még mindig nagyon kevés szálloda van felkészülve arra, hogy 3, 4 vagy több gyerekes családot elszállásoljon, úgy, hogy nem 2 vagy több különálló szobában vannak, kevés a 3-4 légterű szállodai lakosztály, összenyitható szoba. Meglepő, hogy az egyszülős családoknál is az apartman kategória az elsődlegesen választott szállástípus. Ennek vélhetően anyagi okai vannak, illetve az, hogy ma még mindig nagyon kevés szálloda alkalmazza az egy felnőtt + egy gyerek (több gyerek) árat, jellemzően a szobát két felnőtt árban értékesítik.A családok válaszai között ott voltak a kényelmes, kétlégteres szobák, a kisbabák ellátásához szükséges felszerelések, ne kelljen bepakolni a fél háztartást, otthoni kényelmet lehessen biztosítani számukra. A legfontosabb kritériumok között szerepel, hogy milyen a személyzet hozzáállása a gyerekekhez, illetve a tisztaság és a gyerekek biztonsága. A családbarát szálloda szervezzen gyerekprogramokat, rendelkezzen játszóházzal, játszótérrel és gyerekmenüvel. Fontosnak tartják, hogy legyenek olyan programok is, amelyben a család minden tagja részt tud venni. A szálláshely környékén is megtalálhassák a családbarát szolgáltatókat, szeretnék a gyerekekkel azokat is felfedezni. Sokan nem tudják elképzelni a nyaralást vízpart, medence nélkül. Fontos az „én" és a „mi" idő a nyaralás alatt - a szülők örülnek olyan programoknak is, amin a gyerekek nélkül részt vehetnek, amíg őket az animátorok szórakoztatják.Az egyszülős családoknál nagy teher, hogy az egyetlen szülőre nehezedik a szervezés, neki kell gondoskodnia mindenről. Sokszor gondot jelent az anyagi forrás szűkössége, illetve eljutás, a szülő nem szeretne egyedül egy hosszabb utat levezetni, vagy nincs autója, nem is vezet. A szálláshelyek árképzése nem veszi figyelembe ezt a családtípust, egyágyas felárat alkalmaznak, sok helyen teljes árat fizető felnőttként számolják a gyereket. Sokan mondták, hogy magányosak a szálláson, ott is egyedül vannak, nincsenek szülői programok, pedig szívesen részt vennének ilyenen.A nagycsaládok utazása során gondot jelet, hogy nagyon kevés Magyarországon az olyan szállás, aki kényelmes elhelyezést tud biztosítani egy sokgyerekes családnak. Ők is megnevezték a szűkös anyagi forrást, amit utazásra tudnak fordítani. A nagycsaládosok utazásának már a megszervezése sem könnyű, találjanak olyan időpontot, ami minden családtagnak megfelelő és olyan helyet, ahol a különböző korosztályok is jól érzik magukat.A részletes kutatásérhető el.