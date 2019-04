A hűtőajtóban hamarabb savanyodik a tej

Ön tudja, hogy mitől romlik hamarabb a tej? A szavatossági időn túl azt is figyelembe kell venni, sovány vagy zsíros tejről van-e szó.Egyes tanulmányok szerint a sovány tej tovább iható, mert a zsírhiány miatt a mikrobák nem tudnak olyan gyorsan szaporodni. Mások viszont úgy gondolják, hogy a zsíros áll el tovább, mivel a zsír mesterséges tartósítószer. - írja a BorsOnline A két teória közt egy vizsgálat tett igazságot: kiderült, hogy a sovány tej valamennyivel tényleg tovább bírja, viszont ha megromlik, akkor az íze és a szaga is borzasztó lesz.A szakértők szerint egyébként nagy hibát vétünk azzal, ha a tejet a hűtőszekrény ajtajában tároljuk. Nem is gondolnánk, de a nyitogatás miatt folyamatosan ingadozik a hőmérséklet, ezért a tej gyorsabban megromlik. A legjobb, ha a hűtő belső részén tároljuk a bontatlan, és a már felnyitott dobozokat is.