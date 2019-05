23 orvos, 14 óra alatt választott szét egy sziámi ikerpárt

A zágrábi Rebro kórház orvoscsoportja sikeresen szétválasztott egy sziámi ikerpárt, akik a mellkasuknál és a hasuknál voltak összenőve - közölte a helyi sajtó csütörtökön.



A tizennégy órán át tartó beavatkozásban - amely két hónappal ezelőtt történt - 23 orvos vett részt, sebészek és altatóorvosok egyaránt. A sikeres műtétről azonban csak szerdán számoltak be sajtótájékoztatón a kórház orvosai.



A két kislány koraszülött volt, és az orvosok hat hétig küzdöttek az életükért. Bár a csecsemők még túl kicsik voltak, mindössze 3600 grammosak összesen, a műtétet már nem lehetett tovább halogatni. Az egyik ikerpárnál szívelégtelenség lépett fel, a másiknál pedig vizelési problémák - közölte a kórház.



Tomislav Luetic vezető sebész a sajtónak elmondta: rendkívül bonyolult műtétről volt szó, a kislányoknak közös volt a májuk és a vékonybelük egy része. Azóta azonban Kristina és Valentina jól vannak, a súlyuk is megkétszereződött, külön-külön 3,5 kilósak - mondta. Hozzátette: felépülésükben fontos szerepük volt a nővéreknek is, akik mindvégig ápolták a csecsemőket.



Az ikrek nehéz küzdelmen vannak túl, de még vár rájuk néhány műtét, többek között a hasfaluk bezárása, a kislányok ugyanis a szétválasztással a hasfelületük 30 százalékát elveszítették - hangsúlyozta az orvos, aki szerint a gyerekek nemsokára már hazamehetnek.



A második olyan sziámi ikerpárról van szó a világon, akiknek a májuk és a vékonybelük nőtt össze. Az első ilyen ikerpárnál a műtét alatt az egyik csecsemő életét vesztette, a horvát kislányok azonban mindketten jól vannak. Egy úgynevezett iker-iker transzfúziós szindrómáról (TTTS) van szó, amely az egypetéjű, monochorialis ikerterhességben fordulhat elő - írták a helyi lapok.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)