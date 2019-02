10 magas fehérjetartalmú étel, amit akár fogyókúrába is beilleszthetsz

Pisztácia

Igazi szuper nasi lehet, 30 darabban 100 kalória van, és rengeteg tápanyag, szénhidráttartalma nagyon alacsony, ekkora mennyiségben mindössze 5 gram.



Halfélék

Szénhidrátban nagyon szegény táplálék és egy adag halban körülbelül 15-20 gram fehéjre van, az omega 3 tartalmuk miatt hasznosak az agynak, az izmoknak és az emésztésnek.



Görög joghurt

Egy adag kalóriatartalma általában 90-12 között van, 12-15 gramm fehérjét és körülbelül 11 gramm szénhidrátot tartalmaz. De figyeljük arra az adott termék mennyi hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz.



Mozzarella

Egy egészséges nasi, vágj fel egy kis mozzarellát, törj rá egy fokhagymát, dobj mellé 2 paradicsomot, szórd meg bazsalikommal és olívaolajjal. Remek fehéjreforrás!



Chia mag

Teheted a reggeli zabkásádba, a joghurtodba és készíthetsz belőle chia pudingot is. Nagyon fehérjedús, és omega 3-t is tartalmaz!



Tökmag

Az egyik legegészségesebb magféle, és szintén remek omega 3 forrás. Szuper lesz tőle a joghurt, a reggeli smoothie, de leveseknél és salátáknál is alkalmazható.



Articsóka

A legmagasabb rosttartalmú zöldség, adagonként 4 gramm fehérjét tartalmaz. Többféle ételhez, salátához és köretekhez is használható.



Kendermag

Fantasztikus fehérjeforrás: a benne lévő fehérje a testünk számára a legkönnyebben feldolgozható növényi fehérje, a belőle készült olajat is érdemes fogyasztani magas tápanyag tartalma miatt.



Brokkoli

A legmagasabb fehérjetartalmú zöldségek között található, tele van antioxidánsokkal és rostokban gazdag. Tökéeletesen illik halak és húsok mellé köretként, de szuper krémlevesnek is!



Avokádó

Alacsony kalóriatartalma és magas rosttartalma miatt rendkívül népszerű,és elég naponta akár egy negyedet megenni belőle, például kenyérre kenve.