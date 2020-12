MCS FIFA 21 – Minden, amit a döntőbe jutott játékosról tudni érdemes

Már csak négyen maradtak talpon a Megyék Csatája FIFA 21 versenyén, és közülük bárki megnyerheti a százezer forintos fődíjat.

Egy hosszú csoportköröket tartalmazó szakasz után jött a rájátszás, és a megannyi parádés mérkőzést követően a mezőny mind a két konzolon – PS4 & Xbox One – már csak két-két játékosból áll. Ők jutottak el a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny fináléjáig, és egy utolsó összecsapáson bizonyíthatják ki a legjobb ebben az évben.

PS4-en déli rangadót rendeznek, miután a Csongrádi Turulok, valamint a Tolnai Hercegek képviselője, EndLine03 és HorvathG_ mérkőzhet meg egymással. Utánuk a Budapesti Griffek és Bács-Kiskun Betyárok színeiben Gabinho és Sero küzdenek meg az első helyért. A mérkőzéseket december 19-én szombaton 15:30-tól lehet élőben követni. Ezek a játékosok tényleg mindent megtesznek a győzelemért, és bár van köztük kevésbé tapasztalt játékos is, néhányuknak már komoly eredményei vannak a múltból.

PS4

Csongrádi Turulok (Déli régió 1. hely) – EndLine03

Talán kevesen gondoltak rá, de mint kiderült nagyon jó érzéke van a FIFA 21-hez. Képes a legkiélezettebb helyzetekben is hideg fejjel gondolkozni és pompás játékkal előrukkolni. Egyetlen egy játékos tudott ellene döntetlent elérni, a többi mérkőzésen mindig lehajtott fejjel távoztak az ellenfelei. Kivéve HorvathG-t, aki nem csak a mostani fináléban néz majd vele farkasszemet, de ezt már a déli csoportban is megtehette. Akkor egyszer összejött a győzelem számára, de a másik meccsen egyértelműen EndLine bizonyult a jobbnak, így egyelőre a két fél között még nem született döntés, hogy ki a jobb. Mindenesetre EndLine nem erre fókuszált, hanem a rájátszásban a minél jobb teljesítményre. Az első mérkőzés végén viszont még kiengedte a gyeplőt Zozy ellen, és a 3:1-es vezetését pár perc leforgása alatt döntetlenre cserélte. A visszavágón azonban nem hagyott már esélyt a feltörekvő ellenfelének, így jöhetett az elődöntő. Ezt volt az a mérkőzés, amely az egyik legjobbként vonul be a Megyék Csatája történelmébe. Az első felvonást elbukta, de csak egy góllal 3:2-re, a visszavágón pedig sokáig nem bírt egymással a két fél, míg nem EndLine utolsó tartalékait bevetve a döntőbe lőtte magát és a Csongrádi Turulokat a 6:4-es győzelemmel.

Tolnai Hercegek (Déli régió 2. hely) – HorvathG_

A mostani versenyen eddig összeszedettebben és kiegyensúlyozottabban játszott, és gyakorlatilag 3 fordulót követően már a továbbjutók között sorolták fel az ő nevét is. Ugyan a végére kiengedett egy kicsit és csak a csoport második helyén ment tovább, az egyenes kieséses szakaszra újra felpörgött a DVSC játékosa. Kellett is az extra erő, hiszen a mezőny egyik legjobbját, tooFrezt kellett legyőznie. Már az első meccsen sikerült őt meglepnie és szemfüles góljainak köszönhetően előnyre tett szert, és bár fej-fej mellett haladva sorban lőtték egymásnak a gólokat a visszavágón, egy találattal HorvathG bizonyult jobbnak. A legjobb négy között egy bombameglepetés várta, a negyeddöntőből érkező Peti01hero, aki egy másik játékos helyére ugrott be, kiütötte a torna másik nagy esélyesét, GrislyJamet. HorvathG tanult elődje hibájából, és teljes intenzitással vetette bele magát a párharcba, a siker pedig nem maradt el. Egy fölényes diadallal hosszú idő után sikerült bejutnia egy nagy torna döntőjébe, ahol egy olyan ellenféllel szemben akar revansot venni, aki legalább annyira áhítozik erre a sikerre, mint ő maga.

Eredményei:

TippmixPro Magyar E-sport Fesztivál (3.hely)

Hunesz FIFA Masters (összesített 5.hely)

Rocky Monday (1.hely),

SAS SE Hunesz Fifa Masters (1.hely)

Xbox One

Budapesti Griffek (Északi régió 2. hely) – Gabinho

2018-ban Gabinho a semmiből robbant be és nyerte meg a V4 Future Sports Festival FIFA versenyét, ahol olyan nevek ellen bizonyított, mint Riptorek, El Polako vagy milosz, illetve hazánk másik legjobbját, molnárgabót is sikerült legyőznie. Azóta sok idő eltelt, de a fiatal játékos rendre bizonyította, hogy nem egyszeri tündérmeséről volt szó, hiszen azóta számos tornát megjárt. Elképesztő teljesítménnyel bekerült a még ugyanebben az évben megrendezett EA Sports Global Series 128-as döntőjébe, és remek játékával az egyenes kieséses szakaszba is be tudta verekedni magát, végül azonban egy brazil ellenfél a legjobb 32 között megállította. Egy esztendővel később már az Ajax által meghirdetett toborzó versenyéről hozta el az első helyet, ami után a holland sportklub szerződést ajánlott neki, és egy éven keresztül az ő e-sportolójukká vált. Legutóbb pedig a HUNESZ FIFA Masters szezonjában tűnt fel, immáron a DVSC színeiben, és itt egészen a fináléig menetelt, az arany azonban most nem jött össze. Az a TrueGunner állította őt meg, akivel a Megyék Csatáján is egy csoportba került, de a visszavágás nem jött össze. A többi kiváló ellenfelét azonban precíz és magabiztos futballal legyőzte, így a második helyen ment tovább az északi csoportból, majd a rájátszásban előbb egy könnyed siker következett, majd pedig Boresszal vívott egy ádáz csatát, és a végén egyetlen góllal jobbnak bizonyult. Minden amellett szól, hogy ez a döntő Gabinhoé lehet, azonban egy olyan játékossal kell szembenéznie, aki ugyanolyan berobbanásra készül, mint azt ő maga tette alig két évvel ezelőtt.

Eredményei:

V4 Future Sports Festival 2018 (FIFA18 1. hely)

FIFA Global Series 2018 – Amsterdam (FIFA18 legjobb 32.)

Ajax saját e-sport versenye (1. hely)

Bács-Kiskun Betyárok (Déli régió 1. hely) – Sero

A legtöbben meglepetésként fogadták a tényt, hogy a Megyék Csatája Xbox-os döntőjében egy bizonyos fiatalember neve is feltűnt. Ez az alig 16 éves játékos nem más, mint Sero, aki amellett, hogy szenzációsan mozgatja a csapatát a pályán, a mezőny legfiatalabbja is egyben. Nem rég töltötte be a 16. életévét, de már most látszik, hogy nem akármilyen karrier előtt állhat, már ami a FIFA szériát illeti. Az ő története a messzi délen kezdődött a csoportmérkőzésekkel. A Bács-Kiskun betyárokat képviselve már az elején kimutatta foga fehérjét, első ellenfelét ugyanis úgy győzte le, hogy nem igazán volt félnivalója az esetleges pontok elvesztésétől. Aztán a következő találkozókat látván rögtön elkezdett kirajzolódni, nem csak a szerencse vagy a napi jó formája miatt sikeres. Bár volt egy-két nagyon szoros összecsapása, végül úgy teljesítette a négy ellenfelével szemben ezt a csoportot, hogy egyetlen egyszer sem kapott ki, 8 meccséből mind a nyolcat megnyerte. Maximális pontszámra pedig nem csak Xboxon, de a másik konzolon sem volt képes senki. Ezzel alighanem felfigyeltek rá, és a hírnevét is megalapozta. Az utolsó fordulóban például a 4:1-es hátrányból a rendes játékidő lefújása előtt vágott 3 góllal aratott sikert. A rájátszásban pedig tovább folytatta remeklését, és bár itt egyszer már ikszelt, illetve kikapott, de ezek mit sem számítottak az összesített végeredménynél. Sero amolyan Dávidként néz szembe Góliáttal ebben a döntőben, de ha képes lesz a már eddig látott nyugodtságával és fenomenális játékával előrukkolni, akkor egy újabb csodát láthatunk a magyar e-sportban.

Eredményei:

Molnargabo Community Cupon indult el 2019-ben

Ezzel az is eldőlt, hogy a két konzolt figyelembe véve, négy megye képviselője maradt még talpon, PS4-en a Csongrádi Turulok és a Tolnai Hercegek, míg Xboxon a Budapesti Griffek és a Bács-Kiskun Betyárok csapnak össze a fináléban.

Ha nem szeretnél lemaradni a döntőkről, akkor kövesd figyelemmel a Megyék Csatája Facebook csatornáját december 19-én szombaton 15:30 perctől. A megyekcsataja.hu oldalon további részleteket tudhattok meg a versenyről, így az aktuális eredményekért és állásért is ide érdemes ellátogatni!