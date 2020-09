Marióval és a Duck Hunttal kezdte, ma neves youtuber

A Megyék Csatája – Országos E-sport Versenyen League of Legendsben és FIFA 21-ben mérhetitek össze tudásotokat. Utóbbi játékban Sunzone, azaz Murtaj Edonis nevével mindenképp érdemes megismerkednetek, ugyanis a népszerű youtuber már évek óta rabja a világ legnépszerűbb sportjátékának. Az alábbi interjúban még több érdekességet tudhattok meg Sunzone-ról!

Hány évesen ismerkedtél meg a gaming világgal, és mi volt az első videójáték, ami igazán beszippantott?

Körülbelül 10 évesen ismerkedtem meg a gaming világgal, amikor születésnapi ajándékként kaptam egy Nintendót. A testvéremmel nagyon sok időt töltöttünk el a TV előtt a Marióval és a Duck Hunttal, így azóta nyomom az ipart.

Voltak-e olyan meghatározó élményeid a videójátékokkal kapcsolatban, amikre most is boldogan emlékszel vissza?

Rengeteg példa van rá. Ha párat kéne mondanom, akkor a The Last of Us Part 2-t és a A Way Outot tudnám említeni. Mindkét játék olyan érzéseket váltott ki belőlem mint még eddig egyik sem. Mai napig jó emlékként gondolok rá és sokszor visszanézem az élő adásokat. A Way Out azért is különleges számomra, mert Rekál barátommal vittük végig ketten és elképesztően élveztük a közös, fordulatos kalandot.

Gondolkoztál-e azon valaha, hogy profi e-sportolóként keresed meg a kenyérre valót?

Nem igazán. Sose éreztem magam olyan szinten, hogy profi e-sportoló legyen belőlem. A szórakoztatás része mindig jobban vonzott.

Mi a legnehezebb dolga egy streamernek ma Magyarországon?

Számomra az időbeosztás a legnehezebb, hiszen többféle projektben is dolgozok egyszerre, ezért próbálok egy rendszert kialakítani, hogy minden sikerüljön.

Mennyiben határozza meg az életmódod az, hogy a nap 24 órájából jelentős mennyiséget töltesz a képernyők előtt?

A nap nagy részét a képernyő előtt töltöm el, mivel napi szinten streamelek, illetve a YouTube csatornámmal is foglalkozok. Viszont általában előre tervezem meg a napom, így mindenre jut időm.

Voltak-e olyan pillanatok, amikor fontolgattad, hogy abbahagyod a tartalomgyártást?

Természetesen volt olyan időszak, amikor úgy éreztem kimerültem, de sikerült átlendülni és újult erővel vágtam neki újra.

Szerinted ma Magyarországon meg lehet-e élni kizárólag e-sportból?

Úgy gondolom, hogy ha valaki akar és mentálisan is készen áll, akkor nagy eredményeket képes elérni és meg tud belőle élni.„

