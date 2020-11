Magabiztos győzelmekkel mutatkozott be az egyik legnagyobb esélyes

Döntetlen nélkül zajlott a LoL 4. fordulója.

Egyetlen döntetlen sem született a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny League of Legends csoportköreinek negyedik fordulójában. A csoportkörökben bemutatkozó csapatok közül kettő nagyszerű játékkal jelentkezett be a továbbjutásért, amíg a többi régióban óriási harcok dúlnak az első két helyezésért.

Ez történt az MCS LoL negyedik fordulójában.

Baranyai Bástyák vs. Somogyi Sasok (2-0)

Nagyon kevés halállal, megfontolt és magabiztos játékkal zsebelte be a három pontot a Baranyai Bástyák ötöse. Ezzel a tabellán megosztott első helyen tanyáznak, ahogy a Somogyi Sasok is, hiába csúszott be ezúttal egy fájó vereség.

Tolnai Hercegek vs. Bács-Kiskun Betyárok (0-2)

Pengu a dzsungelben elképesztő formában játszott mindkét meccsen, de az egész bács megyei különítmény nagyon akarta ezt a három pontot. A Tolnai Hercegek két vereséggel a hátuk mögött várhatják a folytatást, nekik már elúszott a rájátszás.

Pesti Arany Oroszlánok vs. Komáromi Ezüst Vitézek (2-0)

Shyro ezúttal nem tudott csatlakozni csapatához, de ez nem látszott meg a Pesti Arany Oroszlánokon. A beugróval együtt most bizonyítani akartak, de a maximálisan kilenc pontból eddig csak ötöt gyűjtöttek be. A továbbjutás kérdése továbbra is nyitott, ami biztos, hogy a Komáromi Ezüst Vitézek nem lesznek ott a rájátszásban.

Komáromi Ezüst Vitézek vs. Nógrádi Tollas Vitézek (0-2)

A Megyék Csatája LoL versenyének egyik legnagyobb esélyese nagyszerűen mutatkozott be a csoportkörökben. Kubu parádézott a felső ösvényen, Frennára nem volt válasz a 2v2-es alsó ösvényes harcokban. Hatalmas harc lehet az első két helyezésért az északi csoportban, lehetetlen megjósolni, hogy kik jutnak be a rájátszásba.

Szombaton 13:30-tól folytatódnak a csoportkörök az ötödik fordulóval