Luckey: Amióta az eszemet tudom, követem és játszom a focit

A Megyék Csatája Sztárfutamán Tőrös „Bazska” Balázs alaposan kikérdezte Fábián „luckeY” Miklóst, aki Magyarország legnagyobb FIFA videósa. A népszerű youtuber az interjúban elmesélte honnan indult a FIFA karrierje, sőt kitért arra is, hogy melyik a kedvenc futballcsapata.

Valaki, akinek a FIFA nemcsak játék, hanem a YouTube csatornájának az alaptémája, és bizonyos szempontból a megélhetése is, milyen elvárásokkal várja, amikor megjelenik a következő FIFA.

Mi mint tartalomgyártók arra várunk hogy egy kicsit izgalmasabb legyen, kicsit bekerüljön valami új a játékba. Szerencsére ez sikerült az elmúlt években, mindig volt egy pici olyan újítás, ami miatt érdekesebb tartalmat lehetett készíteni. Ez idén is így lesz, kicsit a karrier módot nyomják feljebb, kicsit részletesebben lehet befolyásolni a csapatok edzését illetve lehet játszani az Ultimate Team , ilyen idáig nem volt, szóval van benne potenciál mindig, ezt várjuk.

Maga a konkrét gameplay, mikor ment át utoljára komolyan változáson? A meccseket lehet még tovább realizálni?

Valahogy minden évben sikerül valamit elrontani. Ez leginkább akkor volt feltűnő, amikor az új konzolgenerációra volt a váltás. Akkor nagyon furák voltak az ütközések (a jelenlegi FIFA-ban is nagyon furák), védekezési hibák mindig vannak, és ezeket észreveszi egy profi játékos, de még én is egy sima tartalomgyártásnál. Tud idegesítő lenni, de tudjuk hogy ők is próbálnak évről évre realisztikusabb játékokat készíteni. Meglátjuk hogy fog kinézni a következő játéknál.

Említetted a profi játékosokat. Van olyan gyakorlási mennyiség, amikor eltűnik a különbség, hogy valaki ténylegesen vált a 4-4-2 meg a 3-5-1 között?

Ha sokat gyakorolsz biztos hogy jobban fogsz játszani és a taktikát is jobban át tudod látni. Ha valaki profi játékos akar lenni, ahhoz azonban tehetség is kell, hogy tényleg olyan rálátása legyen a pályára, a cseleket pontosan milliméterre húzza meg.

Van olyan játékos, aki például alapvetően gamer irányból érkezik de olvas futball szakkönyvet?

Szerintem itt leginkább a jelenlegi legnagyobb profi játékosok húzzák meg az indítóvonalat hogy mi a legjobban bevált felállás és azt próbálják a saját nézetükre átalakítani.

Mióta játszol a FIFA-kkal?

Konkrétan nem tudom megmondani. A FIFA 14 volt az első olyan FIFA amivel komolyabban játszottam, online kivettem a részem belőle.

Van kedvenc FIFA részed?

Pont emiatt a FIFA 14, mert az volt az első komolyabb FIFA sorozatom. Tetszett benne a passz játék, ahogy fel volt építve.

Százalékban mennyit játszol Ultimate Teammel és mennyit klasszikus csapatokkal?

Nálam ez hónapról hónapra változott. Az elején elkezdtem a FUT-ot, amikor megjelent a játék és azt addig építettem hétről hétre amíg összeépítettem egy nagyon jó kis csapatot, aztán elkezdtem megnézni a karrier módot, menedzser módot.

Okoztál-e kárt véletlenül vagy szándékosan műszaki eszközben FIFA-zas közben?

Elképzelhető, talán még az elején amikor nem tudtam úgy kezelni a dühömet mint most jelenleg. A FIFA 14-es korszak alatt kellett vennem 1-2 kontrollert.

Követed-e a valódi labdarúgást? Van-e kedvenc csapatod, ligád, játékosod?

Amióta az eszemet tudom, követem és játszom a focit. Sokáig verseny szinten űztem, Ausztriában is fociztam 2 évet, ahol U14-es korosztályban bajnokok is lettünk. A középiskola miatt abbahagytam a focit. Kedvenc csapatom az Internazionale az olasz bajnokságban, és sok meccset nézek, talán az is segít hogy meglássam a pályán azokat a víziókat amiket egy most jelenlegi top játékos meglát.

Mennyire lesz a FIFA sorozat történelmében mérföldkő az új generációs konzolok megjelenése?

Ezt nehéz megmondani. Ahhoz hogy realisztikusabb legyen a játék ahhoz nagyobb gépigénye lesz a játéknak. Meglátjuk mit tudnak a következő generációból kihozni a FIFA játékok, de egy lassú, folyamatos fejlődés látható.

Mit tudsz tenni annak érdekében hogy ne égj ki a tartalomgyártásban? Merthogy ugyanazt a játékot nyúzod 1 éven keresztül.

Több módját is igyekszem kihasználni a FIFA-nak, nem csak az Ultimate Teamet. Muszájból soha nem ültem le videózni, ha úgy éreztem hogy nincs rá motivációm, akkor megtartottam azt a pihenőt amíg újra megjött a kedvem a játékhoz. Volt hogy hetek, hónapok maradtak ki FIFA videók között. Viszont vannak olyan trendek amik megtetszenek, pl. a draft építést nagyon szerettem csinálni.

Van-e olyan videó, amire a legbüszkébb vagy?

A focis kihívás videókban van a legtöbb munka, azok a legviccesebbek. Amikor lemegyünk a haverjaimmal focizni, felvesszük, valamilyen kihívást csinálunk (kapufa kihívás, vak 11-es), azokban volt a legtöbb munka, azok a legérdekesebbek.

Azt vettem ki a szavaidból hogy nem Budapesten születtél. A Megyék Csatájában te melyik megyének szurkolsz?

Győr- Moson-Sopron megye, hajrá!

