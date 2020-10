Anniewhere: a hazai e-sport piac jó úton jár afelé, hogy minél több embert láthasson el

Többen úgy gondolják, hogy túl sokat játszik a LoL-lal, de a valóság az, hogy az XP boostnak sokat köszönhet.

Sokáig ő volt a legmagasabb szintű magyar League of Legends játékos, azóta kicsit visszavett a lendületből, de az 1000-s határt ennek ellenére sikerült elérnie. Ismerjétek meg közelebbről Huzsvári „Anniewhere” Patrikot, aki a Megyék Csatája LoL versenyén a keleti régiókat buzdítja.

Hány évesen ismerkedtél meg a gaming világgal, és mi volt az első videójáték, ami igazán beszippantott?

Nagyjából 21 évvel ezelőtt kaphattam meg az első számítógépemet és arra még utólag is emlékszem, hogy használtan, de 5 ezer forintért vásároltuk egy közeli ismerőstől. Még a Windows 95 ment rajta. Az abban található alap játékok voltak amik először lekötötték a figyelmem, volt ilyen Candy Crushhoz hasonló színes golyós játék, volt Passziánsz amihez akkor nem is értettem de tetszett gyerekként, hogy kattintgatok és történik valami. Aztán az idő múlásával jöttek a Need for Speed játékok, a Metin2, mely a mai napig képes órákra lekötni, majd az igaz szerelem jegyében – szigorúan csak játékra értve – a League of Legends. Mellette számtalan játékot próbáltam és próbálok ki a mai napig, de annyira, mint ez egyik sem tudott lekötni.

Voltak-e olyan meghatározó élményeid a videójátékokkal kapcsolatban, amikre most is boldogan emlékszel vissza?

Természetesen, szerintem mindenkinek akad ilyen. Az elmúlt években a legmeghatározóbb élmények számomra, hogy e-sport újságíró lehettem, majd mellette tartalomgyártó, hazai League of Legends partner, majd évekkel ezelőtt Master rangú League of Legendsben, idén pedig minden energiámat a Teamfight Tacticsre fókuszáltam kompetitív viszonylatban, ahol szintén sikerült a Master rangot elérnem. Ugyan nem ezek a legmagasabb rangok a játékon belül, de számomra már ezek is boldog pillanatok.

Gondolkoztál-e azon valaha, hogy profi e-sportolóként keresed meg a kenyérre valót?

Gondolkoztam már rajta természetesen, hisz a munkám végett most is jelentős időt töltök a számítógép előtt, ám valljuk be, kiöregszünk belőle, hisz a profi e-sportolók többségben 25 év alattiak. Az óra pedig ketyeg, így egyre kevesebb esélyem van erre.

Mi a legnehezebb dolga egy streamernek ma Magyarországon?

Olyan egyedi tartalmat adni a nézők számára, ami miatt őt nézik más tartalomgyártók helyett. Elviselni a kritikákat és nem támadásnak venni azokat szintén egy nehéz pontja ennek a karriernek, de nem lehetetlen. Fontos azonban hogy ha valaki erre adja a fejét a szociális kapcsolatait se hanyagolja el, hiszen arra könnyen rámehet a mentális egészsége is.

Mennyiben határozza meg az életmódod az, hogy a nap 24 órájából jelentős mennyiséget töltesz a képernyők előtt?

Egy nagyon jó barátom már hónapok óta nyüstöl, hogy menjek edzeni, persze tudom, hogy csak jót akar. Bevallva az őszintét kicsit lustább lesz ilyenkor az ember mikor megteheti hogy kizárólag a gép előtt dolgozik, pihen, és szórakozik is. A motiváció adott, időt kell már csak rá szakítani, ami persze megint csak rajtam áll, hogy mikor teszem ezt meg. De tény, hogy fontos, hogy aki sok időt tölt a gép előtt rendszeresen mozogjon és sportoljon. Másrészről sosem voltam egy fizikai munkás típus. Mindig is jobb szerettem irodai környezetben dolgozni, mentálisan elfáradni a fizikai megterhelés helyett, így ennek megfelelően választottam ezt az életpályát is.

Voltak-e olyan pillanatok, amikor fontolgattad, hogy abbahagyod a tartalomgyártást?

Igen, volt. Ritkán, de volt. Azokban a pillanatokban mikor egy hosszabb, több napos rendezvény középpontján vagy és azt látod, hogy már x napja benne vagy és még legalább egyszer van ennyi hátra akkor előfordult már, hogy a hátam közepére sem kívántam az egészet. De az utolsó napon ezt mindig felváltotta az öröm, az eredmény, a boldogság látszata az esemény teljes ideje alatt az emberek arcán, hogy élvezik amit kapnak. Az, hogy szórakoztathatjuk őket bármilyen formában, képes kárpótolni bármilyen fáradalmat.

Szerinted ma Magyarországon meg lehet-e élni kizárólag e-sportból?

A hazai e-sport piac jó úton jár afelé, hogy minél több embert láthasson el és élhessenek ezáltal profi e-sportolóként hazánkban. Azonban jelen pillanatban úgy érzem még nincs itt az ideje annak, hogy ez egy nagyobb réteget is ki tudjon szolgálni. Évek múlva talán, de addig még rengeteg munka áll mind a tartalomgyártók, mind a hazai szférában dolgozók előtt, hogy ez megvalósulhasson.

