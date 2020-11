Íme az MCS FIFA 21 csoportmérkőzéseinek harmadik fordulója a nyugati régióban

PS4-en csak 3 játékos esélyes a továbbjutást érő helyekre.

Boresz szintén az egyik végső esélyesként is számontartott játékos, de ő is botlott az első játéknapon, amit minden bizonnyal ki akar javítani és ezért rengeteget gyakorolt. Ebben a csoportban mindenkinek van már pontja, de eddig is sikerült egymást körbeverniük a játékosoknak, szóval ebből a káoszból nehéz megmondani, hogy kik jönnek majd ki győztesen.

GrislyJam a másik veretlen, ha sikerül neki ezt a menetelést tovább folytatnia, akkor el is dőlt, hogy bérelt helye lesz a rájátszásban. Leves, aki szintén erre pályázik, most négyszer is pályára lép, de pont a két legnagyobb riválisa ellen kapott lehetőséget, így minden erejére szüksége lesz. Darksmoke és bazsi egyelőre nulla ponttal rendelkezik, viszont valamelyikük kettős győzelme még meg is bolondíthatná ezt a kvintettet.

November 21-én az alábbi párosításokat rendezik meg a keleti régióban:

PS4 – november 21. (szombat)

11:00 – Győri Ezüst Páncélosok (Leves) vs. Zalai Íjászok (GrislyJam22)

11:30 – Veszprémi Várvédők (Darksmoke19989) vs. Vas Megyei Struccok (Bazsi)

