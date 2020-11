Ezt kell tudni az MCS LoL nyugati régió csoportköreinek következő fordulójáról

Folytatódnak a nyugati régió csoportkörei a Megyék Csatája League of Legends tornáján.

A billentyűk közé csapnak ismét a nyugati régió legerősebb LoL csapatai a Megyék Csatájában. A csoportkörök negyedik hétvégéjén öt csapat kapja meg a lehetőséget, hogy tovább szaporítsák pontjaik számát.

11.28. (szombat) – 18:00-tól Győri Ezüst Páncélosok (SZESE E-sport) vs. Veszprémi Várvédők (Józsi újra KS-el)

11.28. (szombat) – 20:00-tól Zalai Íjászok (Counter Doge Géjming) vs. Fejér Megyei Királyok (Majdnem Fehérváriak)

11.29. (vasárnap) – 20:00-tól Fejér Megyei Királyok (Majdnem Fehérváriak) vs. Vas Megyei Struccok (Illés Akadémia Spirit)

A Győri Ezüst Páncélosok és a Vas Megyei Struccok uralják a régiót, de még van esélye a Veszprémi Várvédőknek és a Fejér Megyei Királyoknak is a továbbjutásra. A Zalai Íjászok a becsületgyőzelmük megszerzéséért lépnek pályára, amire komoly esélyeik vannak, ha egy jó napot sikerült kifogniuk.

A tabelláért, menetrendért és más érdekességekért irány a megyekcsataja.hu!