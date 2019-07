Vonattal még távol a Balaton Győrből

12 év után



Több mint tíz éve, hogy nincs közvetlen vonal Győrből a Balatonhoz, illetve a Győrből legközelebbi balatoni szakaszhoz, Balatonfüredre, Balatonalmádiba, Alsóörsre. Azóta, 2007 óta a Győr és Balatonfüred között gyors, közvetlen eljutást biztosító vonatok nem közlekednek, ugyanis Veszprémet az északi parttal összekötő Veszprém–Hajmáskér–Csajág–Lepsény vonalon szünetel a személyszállítás.



A turizmus erősödése, a gazdaság fejlődése aktuálissá teszi a felvetést: mikor utazhatunk újra Győrből átszállás nélkül vonattal a Balatonra, főleg a legközelebb eső keleti részre?



Ami már van



Elsőként a MÁV-ot kerestük meg kérdéseinkkel. Ők első körben arról írtak nekünk, ami már van: a nyári menetrendben Győr és a Balaton között jelenleg Pápán és Tapolcán át Keszthelyre közlekedik naponta vonat, ez Győrből 8.07-kor indul, Keszthelyre 11.09-kor érkezik. Bizony, ez három óra. Ahogy fogalmaztak, a vonat közvetlen kapcsolatot biztosít a Balaton nyugati partjának települései, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Keszthely és Győr között.



A vasúttársaság azt is elemezte, miként vonatozhatunk Győrből Balatonfüredre. Erre például Celldömölkön és Tapolcán át, két átszállással, hétvégenként személyvonatokkal van lehetőségünk. Ekkor az utazási idő 3 óra 39 perc. Győrből Balatonfüredre kelenföldi, tehát budapesti átszállással is lehet eljutni, ennek menetideje majdnem négy óra. Győr és Siófok között ugyancsak a kelenföldi átszállás jön szóba, az utazás ideje két és fél órától majdnem három óráig terjed.



Tervek



A Győr–Balaton közötti, hangsúlyozzuk: közvetlen vasúti összeköttetés egyik felkarolója a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség. Elnökük, Bödecs Barnabás jó hírről számolt be lapunknak: értesüléseik szerint rövidesen jelentősen javul Győrből a Balaton nyugati medencéjének megközelítése. Győrből Celldömölkön keresztül, Ukk, Tapolca érintésével létesülhet közvetlen elérés Keszthely, Balatonszentgyörgy felé. Információik szerint az alacsony padlós légkondicionált vonatok kétóránként közlekedhetnek vagy idén decembertől, vagy 2020 decemberétől.



Viszont a Győrhöz közelebb eső keleti medence, Balatonfüred, Balatonalmádi, illetve a déli part népszerű üdülőhelyei (emeljük ki Siófokot) átszállás nélküli vasúti összekötéséről nincs hír. Ahhoz, hogy Győrből Balatonfüredre vagy Balatonalmádiba el lehessen közvetlenül jutni, vagy a Veszprémből délre induló vonal újranyitására, vagy Hajmáskér–Balatonfűzfő között új vasútvonal kiépítésére volna szükség – ez utóbbira vannak tervek. Azt már mi tesszük hozzá: az új vonal megépítése nem olcsó mulatság.



A fejlődés jelei



A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség tavaly ősszel megkereste az illetékes hivatalokat (szaktárca, miniszterelnöki hivatal) a Győr–Veszprém–Balaton keleti medencéje közötti összeköttetés helyreállításának kérelmével, méghozzá a területi önkormányzatok támogatásával. Választ azonban még nem kaptak. Remélik, hogy ez nem az elutasítás, hanem a döntés előkészítésének a jele. "Egyre nagyobb a mobilitási igény, nő a turizmus, emelkedik a Balatonra indulók száma. Emellett a balatoni településeken élő, de Győrben tanulók diákok száma is jelentős. A kettő együtt mindenképpen indokolttá tenné legalább napi néhány pár közvetlen járat elindítását" – fogalmazott Bödecs Barnabás.



A tényekhez tartozik, hogy már az is előrelépés, hogy Győr és Balatonalmádi között kombinált, vonat-buszos utazás lett, a Veszprémbe érkező vonathoz igazítva a busz indulását. Az eljutás Győrből Balatonalmádira 2 óra 45 perc. Ugyancsak a fejlődés jele, hogy Győr és Veszprém között június közepétől a korábbiaknál korszerűbb, Jenbacher vonatok is közlekednek.