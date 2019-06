Vigyázzon! Kőtörmelék zúdult az útra Cseszneknél, utcákat öntött el a Súri patak

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére kedd éjfélig

- Folytatódik a zivataros időjárás, de hétfőn az ország középső-északi, valamint a nyugati részén kissé stabilabb lesz a légkör, kedden pedig északnyugaton a legkisebb az esély zivatar kialakulására.Hétfőn kiemelten az Alföldön az intenzívebb csapadékgócokból rövid idő alatt 30-50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat. Ott jobb eséllyel 60-80 km/h-s szél és jégeső is társulhat hozzájuk, míg másutt ennél enyhébb kísérőjelenségek valószínűek.- A Súri-patak magas vízállása miatt a József Attila utcát és a Táncsics Mihály utcát elöntötte a víz Bakonycsernyén - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hétfő reggel.A helyszínen vannak a székesfehérvári és a móri tűzoltók, akik megkezdték az ingatlanokban az értéktárgyak, valamint a kisállatok mentését - írták.

Korábban

Illusztráció

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére hétfő éjfélig

Forrás: met.hu

- Veszprém megyében a Csesznek bekötő útra az éjszaka a nagy esőzés nyomán kőtörmelék került, ami miatt azt az út teljes hosszán lezárták. Kerülni Bakonyoszlop felé lehet - közölte hétfőn reggel az útinform.Celldömölkön a vasúti átjárónál szintén az éjszakai esőzés okoz fennakadást, ott a vízművek igyekeznek minél gyorsabban elhárítani a kárt, addig is önkormányzati utakra terelik a forgalmat.MEGSZŰNŐ HŐSÉG: ma már csak az Alföld északi részén haladhatja meg a középhőmérséklet a 25 fokot.Folytatódik a záporos, zivataros időjárás, bár északkeleten már kissé stabilabb lesz a légkör. Kiemelten az Alföldön az intenzívebb csapadékgócokból rövid idő alatt 30-50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat. Ott jobb eséllyel 60-80 km/h-s szél és jégeső is társulhat hozzájuk, míg másutt ennél enyhébb kísérőjelenségek valószínűek.Zivatar - Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhatFelhőszakadás - Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhatSok munkát ad a vasárnapi vihar a tűzoltóknak, délután Bács-Kiskun és Pest megyébe, este pedig már Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe is riasztották őket kidőlt fák, lefújt tetőcserepek és leszakadt vezetékek miatt - tájékoztatta a katasztrófavédelem az MTI-t.Közleményük szerint a szél által kicsavart és kidőlt fák, valamint leszakított elektromos vezetékek eltávolításához, lakóházak pincéjében és udvarán álló víz szívatásához, az eső miatt beázott falú házakhoz, villámcsapás miatt kigyulladt épületekhez riasztják a tűzoltókat, akik folyamatosan hárítják el a károkat.A Bács-Kiskun megyei Soltszentimrén egy ház tetejéről fújta le a szél a cserepet, Bócsán, az 54-es főút több szakaszán fák borultak az úttestre megállítva a forgalmat.Nagybaracskán, a Szent István utcában a leszakadt elektromos vezeték az úttestre lóg, ezért a tűzoltók az áramszolgáltató szakembereit is értesítették, Izsákon, a Szabadság téren pedig egy fa dőlt egy üres személyautóra.Az orgoványi Felsőjárás tanyán egy hatméteres akácfa dőlt egy lakóépületre, Fülöpszálláson, a Székekpuszta tanyánál szintén egy kidőlt fa okoz gondot.Bácsalmáson a tanyasornál a leszakadt villanyvezeték miatt kérték a tűzoltók segítségét, Kiskunhalason pedig egy lakóház kerítését törte össze egy kidőlt fa.Pest megyében Tápiószeléről érkezett a legtöbb riasztás: a Jókai úton a villanyvezetékre, a település és Tápiógyörgye között pedig egy autó elé dőlt egy fa.A Györgyei úton nemcsak az elektromos vezetéket, de a távközlési kábeleket, illetve egy lakóház tetejét is megrongálta egy kidőlt fa, a Lehel úton pedig egy kerítésre dőlt fa a gázvezetékben is kárt tett.A tolna megyei Hőgyészen, Szálláspusztán villám csapott egy lakóházba, a lakók porral oltóval eloltották a tüzet még a tűzoltók kiérkezése előtt, az egységek pedig egy vízsugárral fejezték be a végleges oltást. A villámcsapás következtében az épület elektromos hálózata és berendezései megsemmisültek - közölte a katasztrófavédelem.