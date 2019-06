Vigyázzon! Kőtörmelék zúdult az útra Cseszneknél - Zivatarok még lehetnek Győr-Moson-Sopron megyében

Illusztráció

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére hétfő éjfélig

Forrás: met.hu

Veszprém megyében a Csesznek bekötő útra az éjszaka a nagy esőzés nyomán kőtörmelék került, ami miatt azt az út teljes hosszán lezárták. Kerülni Bakonyoszlop felé lehet - közölte hétfőn reggel az útinform.Celldömölkön a vasúti átjárónál szintén az éjszakai esőzés okoz fennakadást, ott a vízművek igyekeznek minél gyorsabban elhárítani a kárt, addig is önkormányzati utakra terelik a forgalmat.MEGSZŰNŐ HŐSÉG: ma már csak az Alföld északi részén haladhatja meg a középhőmérséklet a 25 fokot.Folytatódik a záporos, zivataros időjárás, bár északkeleten már kissé stabilabb lesz a légkör. Kiemelten az Alföldön az intenzívebb csapadékgócokból rövid idő alatt 30-50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat. Ott jobb eséllyel 60-80 km/h-s szél és jégeső is társulhat hozzájuk, míg másutt ennél enyhébb kísérőjelenségek valószínűek.Zivatar - Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhatFelhőszakadás - Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat