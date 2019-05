Vigyázat! Halállal végződhet a bringások előzése nagy sebességgel - videó

Keöd Ágoston szerint a fejsérülésektől védő sisak alap edzés közben. Fotók: Pongrácz Aliz

Az autósok hibásan mérik fel a sebességet



Napjainkban rengeteg autóst meglep a kerékpárosok sebessége. Versenybringával rendszeresen edző kerékpárosok 35-40 km/órás átlag tempóval is "suhannak" sík terepen. Emellett nálunk is egyre többen ülnek elektromos kerékpárra. Pedeleckel a nyugdíjasok is elérhetik a 35 km/órás sebességet.



Ezek a szituációk alsóbb rendű utakon fordulhatnak elő, városban az erős forgalom miatt kevésbé. KRESZ szerint kerékpárúton maximum 30 km/órás sebesség engedélyezett.

Április közepénarról, hogy mire kell figyelni, mielőtt bringázni kezdünk tavasszal. Első írásunkban azt gyűjtöttük össze, hogy milyen műszaki hibaforrások okozhatnak bajt tekerés közben. A téma folytatásában "áttekerünk" a kerékpáros etikettre, illetve arra, hogy az autósok miként óvhatják az esésektől a kerékpárosokat.Tavasztól ősz közepéig örömteli jelenség, hogy hétvégenként mind több bringás edz, kirándul az alsóbb rendű utakon. Ez óhatatlanul növeli a balesetveszélyes szituációk számát. Keöd Ágoston, a győri Bakony Racing tagja szerint 100-ból 85 autós korrekten áll a kerékpárosokhoz. A maradék 15 viselkedése kritikus, ha lassítani kényszerülnek."Náluk könnyen szakad a cérna, pedig a kerékpárosok és autósok közötti együttműködés alapja a türelem. Az utóbbi hetekben többször tapasztaltam: egyre bátrabban előznek az autósok akkor is, ha jól láthatóan kerékpáros teker velük szemben alig 15-20 méterre. Ezek a manőverek azzal járnak, hogy teljesen az út szélére kell húzódnunk. A rossz állapotú megyei úthálózaton ez hatványozottan veszélyes. Többnyire az út széle a leggödrösebb" – hallottuk a győrszemerei fiatalembertől.Ha hozzátesszük, hogy a versenybringák vékony "virsligumikon" gurulnak, valóban nehéz helyzetbe sodorják a felelőtlen autósok a kerékpárosokat. Szintén óriási eséseket okozhat, amikor az autósok lendületből, kerülés nélkül előzik a kerékpárosokat. Ebben a szituációban könnyen elsodorhatják a bringásokat. Belegondolni is rossz, ha a kerékpáros 35-40 km/órás sebességgel halad és az előzés miatt elveszíti az egyensúlyát. Ha esés után térkőnek, ároknak csapódik, súlyos – akár halálos – fejsérülés is lehet a vége.Bár az eséseknél sokszor a vakszerencse dönt életről és halálról – a sisak alap. A kesztyű, az élénk színű ruha szintén sokat segít, hogy a bringásokat minél előbb észrevegyék az autósok. A lámpákról nem beszélve, melyeket felhős időben, napközben is érdemes bekapcsolni."Nyeregben kerüljük a főutakat, válasszunk kevésbé forgalmas utakat. Az autósoknál – jogosan – kiveri a biztosítékot, ha a bringások kacsáznak. Vonalban kell haladni az úttesten, nem szabad egymás mellett kerékpározni. Akik így tesznek, többnyire beszélnek egymással. Ez elvonja a figyelmüket az útról. A zenehallgatás sem szerencsés: a hangok nehezítik az észlelést, csökkentik a reakcióidőt" – sorolt lényeges pontokat Keöd Ágoston.Nap mint nap tapasztaljuk: sok embernek gyenge pontja, hogy ismeretleneket szólítson meg. Pedig rengeteg konfliktus megelőzhető pár jó szóval, emberi gesztussal. "Bringás nyelvre" fordítva: köszönjük meg az autósoknak, intsünk a kezünkkel udvariasan, ha elengednek bennünket vagy lassítanak mögöttünk. Jól fog esni a kormány mögött ülőnek.