Videón mutatunk öt tuti tippet a téli vezetéshez!

A jó tanácsokat az Autónavigátor és a Használtautó.hu csapata "szállította".

Télen a fűtés életmentő lehet, pláne, ha elakadunk. Ha nem akarunk megfagyni, bizonyosodjunk meg arról, hogy elegendő mennyiségű üzemanyaggal indulunk útnak, ne centizzük ki a tankolást, mert nafta híján nem tudunk fűteni. Jó, ha van nálunk kis "túlélőcsomag", pokróc, némi elemózsia és víz. A láthatósági mellényről se feledkezzünk meg, ez egyébként kötelező, de télen, amikor korán sötétedik, talán még fontosabb, hogy jól láthatók legyünk.Télen kabátban járunk, ami sok esetben akadályozhatja a mozgást, tehát vezetés közben nem nyerő a Michelin-baba életérzés. A szakemberek azt javasolják, hogy amint az autó bemelegedett, álljunk meg, vegyük le a kabátot, s helyezkedjünk el kényelmesen és egyben biztonságosan. Hogyan állítsa be az ülést és hol fogja a kormányt? Most minden kiderül.Hiába van jó abroncsunk, ha nem az útviszonyoknak megfelelően választunk tempót, az végzetes lehet. Szakadó hóesésben, ködben vagy ónos esőben semmiképp se maxoljuk ki a sebességhatárt. Számoljunk a rossz látási viszonyokkal is, illetve arról se feledkezzünk el, hogy a fékút a sebességgel négyzetesen nő.Csúszós úton eleve jelentősen hosszabb fékút adódik, ezért ott különösen fontos figyelni arra, hogy ne hajtsunk túl gyorsan, legyen időnk és helyünk megállni hirtelen felbukkanó akadály előtt is. Kíváncsi, hogy mindössze 1 km/h sebességkülönbségnél hány méterrel nő a fékút? A videóból választ kap!Sokunk félelme, hogy kipördülünk a csúszós úton, s elveszítjük az uralmat az autó felett. Kis gyakorlással és némi odafigyeléssel jelentősen csökkenthetjük ezt a veszélyt. A köznyelvben az él, hogy "ellenkormányozni" kell, de helyesebb lenne a "rákormányzás" szót használni, hiszen ilyen esetben a csúszással azonos irányba kell tekerni a volánt.Semmiképp ne fékezzünk, ne adjunk gázt, mert azzal csak rontunk a helyzeten. Ha mégis elvesztettük az uralmunkat az autó felett, akkor erőteljes és határozott vészfékezéssel - jó esetben - még megmenthetjük a helyzetet. Fontos tudnivaló, hogy ha nincs az autónkban ABS, akkor ne satuféket nyomjunk, hanem pumpálva fékezzünk, így növelve a hatékonyságot és megőrizve az autó irányíthatóságát.