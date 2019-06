Újra kell szervezni az orvosi ügyeletet Szombathelyen

Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta: a szerződés felbontását - a szerződésben szereplő három hónapos határidő betartásával - azért kezdeményezte a szolgálat, mert az önkormányzat 30 millió forinttal csökkentette az ellátás finanszírozására általa beterjesztett költségvetésben szereplő összeget.



A polgármester - aki több évtizeden át mentőorvos, a regionális mentőszervezet vezetője volt - hangsúlyozta, az új ellenzéki többség által végrehajtott pénzmegvonás csökkenti a szombathelyiek biztonságát és csökkentheti az orvosi ügyeleti ellátás eddig megszokott színvonalát.



Nemény András, az Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt-frakció vezetője az MTI-nek azt mondta, ugyanannyi támogatást szavaztak meg, mint amennyi a múlt évi költségvetésben volt, csupán arra a 32 millió forintra kértek volna magyarázatot, amennyivel az OMSZ több pénzt kért a szolgáltatásért, amelyet - szavai szerint - egyébként helyi háziorvosokkal látnak el.



Hozzátette: az önkormányzat - akkor még fideszes vezetésű - egészségügyi bizottsága is úgy foglalt állást, hogy az OMSZ-szal kötött szerződést felül kell vizsgálni. "Eddig semmiféle választ nem kaptunk a mentőszervezettől a kérdéseinkre, a közgyűlés sem tárgyalt a szerződés esetleges felbontásáról" - mondta.



Puskás Tivadar szerint az OMSZ a lehető legolcsóbban, "önköltségi áron", nagyfokú szakszerűséggel és a szolgálatra jellemző fegyelmezettséggel szervezte meg az orvosi ügyeletet, amelynek közvetlen ellátása során támaszkodhattak a mentőszolgálat lehetőségeire is. Megjegyezte: a költségek növekedése - például az egészségügyben végrehajtott kötelező béremelések - miatt keletkezett növekvő terheket költségvetési szervként az OMSZ nem vállalhatta magára, ezért érthető a lépése.



Nemény András szerint ha rendelkezésükre bocsátották volna a kért adatokat és abból az derült volna ki, hogy a mentőszolgálat a szombathelyi orvosok bérére fordította az igényelt többletforrást, úgy a többlet igényt is megszavazták volna, ha viszont egy állami szervezet "nagy kalapjába" folyt be a pénz, nem szeretnének többet fizetni.



Szerinte egyébként Szombathelyen az orvosi ügyelet ugyanúgy megszervezhető az OMSZ bevonása nélkül is, mint az ország más településein, az ellátás pedig - megfogalmazása szerint - nem lesz kevésbé biztonságos, de olcsóbb lehet.