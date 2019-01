Újabb 25, megyénkben készült Credóval frissül a Volán buszparkja - fotók a buszokról

A magyar fejlesztésű és döntően magyar részegységekből készülő buszok vételár arányos magyar értékhányada eléri a 70-75 százalékot, amely a legmagasabb a piacon.

Az akár 4,5 köbméter kapacitású csomagtérben minden nagyobb poggyász elfér.

A Credobus 2016 óta több mint 600 új magyar buszt adott át, így 200 új munkahelyet teremtett. Felvételünkön az Inovell 12.

A győri és mosonmagyaróvári gyártónak 60 napja van a buszok átadására, amelyek kora tavasztól folyamatosan állnak forgalomba a Dél-Dunántúlon."A nyertes típus, a Credobus Inovell 12 padlómagassága normál méretű csomagteret biztosít, miközben alacsony lépcsői könnyítik az utasoknak a fel- és leszállást. A két tulajdonság kombinációja univerzálisan alkalmazhatóvá teszi a helyközi járművet elővárosi és akár hosszabb belföldi viszonylatokon" - kezdte Tormássy Attila, a Credobus értékesítési és marketing vezetője.A Rába- és Lajta-parti városban buszokat környezetkímélő FPT motorral, robotizált sebességváltóval és nagy teljesítményű klímaberendezéssel szerelik. Emellett GPS vezérlésű utasinformációs rendszerrel is ellátják, amely 19 colos monitoron jeleníti meg a valós idejű utazási információkat. A fejlett fedélzeti diagnosztikai rendszer bővítésével az üzemeltetők akár valós időben, online is nyomon követhetik a jármű- és menetadatokat. Így az autóbusz könnyen illeszthető a meglévő flottamenedzsment rendszerekbe.A buszgyártás közvetlenül 500-nál is több embernek ad munkát Mosonmagyaróváron és Győrben, a Credobus magyar beszállítóinál pedig hozzávetőleg ugyanennyien dolgoznak. A komplett önhordó vázszerkezeten, és a beépülő fém alkatrészek szettjein (Kühne) túl magyar terméknek számítanak a futóművek (Rába), egyes sebességváltók (ZF - Eger), utasajtók (Ikarus Szegedi Alkatrészgyártó), oldalüvegek és szélvédők (OROSházaGLAS, Hirschler), üvegszál erősítésű műanyag alkatrészek (Tálos), a műpadló (Graboplast) és egy sor további alapanyag és alkatrész (Alexovics, Semperform)."Az újabb szállítási lehetőségre úgy tekintünk, mint a buszgyártás további fejlesztésének lehetőségére. A 2020-ig tartó cégcsoport szintű beruházási programban 2 milliárd forint összértékű építési- és gyártástechnológiai fejlesztést valósítunk meg saját forrásból.Győrben 1000, Mosonmagyaróváron további 4000 négyzetméterrel bővül a meglévő autóbuszgyártó csarnok, modernizáljuk és indukciós kemencével szereljük fel az 1879-ben alapított öntödét, valamint stratégiai gépbeszerzésekkel (kombinált lemez- és csőmegmunkáló lézervágó, CNC daraboló centrum, CNC élhajlítók) növeljük a termelés hatékonyságát" - zárta szavait Tormássy Attila.