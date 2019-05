Új kerülőút épül a fővárostól távol - az M1-es bővítése sem kérdéses

Új fél gyűrű kialakítását kezdeményezi a kormány az M1-es, az M0-s és az M5-ös autópálya fővároskörnyéki szakaszainak tehermentesítésére. Ez lehetővé tenné az M1-es bővítésének elhalasztását – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára. Ez Pest környékén jó hír, nálunk nem.A Magyar Nemzet hétfői számában jelent meg Mosóczi László nyilatkozata, miszerint „megvalósíthatósági tanulmány készül az M1-es autópályáról Komáromnál leágazó 13-as és 81-es, továbbá a Székesfehérvártól délre induló 63-as főút kétszer kétsávosra alakítására a meglévő nyomvonalakon.Így létrejönne egy településeket elkerülő gyorsforgalmi összeköttetés az M1-es és a szintén előkészítés alatt álló M8-as autópálya között."Azt is hozzátette, hogy „szükséges fejlesztések ezek, s mivel a meglévő út bővítéséről van szó, viszonylag kisebb költségből és gyorsabban megvalósíthatók, így utolérhetik az M8-as beruházását, amely új nyomvonalon halad".A következő mondata érinti leginkább az északnyugat-magyarországi régióban élőket (tehát minket): „Ha elkészül a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő fél gyűrű, annak jelentős következményei lesznek Budapest elővárosi forgalmára. S ha a nemzetközi tranzit nem terheli a Budapest környéki utakat, nem lesz szükséges vagy csak később válik elkerülhetetlenné az M1-es sávbővítése."Az M1-es bővítésének elkerülhetetlenségéről a Kisalföld április 25-i számában az alábbi címmel írtunk: Készítik a bővítés terveit. Az elkerülhetetlenséget nem érzésre állítottuk (bár a tapasztalat is ezt mondatja), hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (NIF) adatai támasztották alá: bő két évtized alatt három és félszeresére nőtt a forgalom. Míg a Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye határán lévő szakaszon 1995-ben átlagosan napi alig 14 ezer, 2012-ben pedig 35 ezer jármű használta a sztrádát, addig 2017-ben már kis híján 47 ezer.A NIF ugyanebben a cikkben lapunkat arról tájékoztatta, hogy Budapest (az M0-s csomópont) és Győr (az M19-es autóút) között kétszer háromsávossá építik majd át az M1-est, s párhuzamosan felújítják a burkolatot, szélesítik a műtárgyakat és fejlesztik a pihenőhelyeket is. A beruházás megvalósíthatósági tanulmánya és költség-haszon elemzése már tavaly elkészült; a jogerős építési engedélyek két ütemben, idén őszre, illetve 2020 nyarára készülhetnek el.Ehhez képest jelentős fordulat Mosóczi László tegnapi nyilatkozata. Az április végi, első cikkünk után a térség két országgyűlési képviselőjét, Kara Ákost és Simon Róbert Balázst kerestük meg. (Az M85-ösig kellene hatsávosítani – Kisalföld, 2019. április 30.) A bővítés elkerülhetetlenségéről beszéltek ők is, sőt: az M1-es autópályának ne csak a Budapest–Győr szakaszát, hanem a győri elkerülőjét is kétszer háromsávossá kellene bővíteni. Ugyanis a sztráda több mint húsz kilométeres győri elkerülőjének a forgalma is jelentős.Most is felhívtuk a képviselőket.Kara Ákos az említett cikkben, tehát április utolsó napjaiban már beszélt arról: Czunyiné Bertalan Judittal kezdeményezték, hogy bővítsék kétszer kétsávossá – a településeket elkerülő szakaszok megé-pítésével párhuzamosan – az M5-ös autópálya–Dunaújváros–Székesfehérvár–Kisbér–Komárom útvonalat összekötő főutakat. Most erről beszél Mosóczi László, s mint kiderült, végül ő tette le a kormány asztalára a térség képviselőinek ötletét.Kara Ákos hangsúlyozta, mindkét fejlesztésre – a fél gyűrűre és a sztrádabővítésre – egyaránt szükség van, az előbbit forgalomszámlálói adatokkal szintén alá lehet támasztani. A 82-esen napi átlagban óránként 41, a 81-esen pedig 101 kamion halad át, ami bődületes szám. A céljuk az volt, hogy a Győr–Kisbér szakaszról (81-es főút) és a 82-es főútról levegyék az átmenő, tranzit teherautó-forgalmat. Ettől természetesen az M1-es bővítése sem kérdéses – hangsúlyozta Kara Ákos.Ugyanezt a fél mondatot tette hozzá Simon Róbert Balázs, emlékeztetve arra, hogy az M1-es bővítése már tervezőasztalon van, s „minden érintett képviselővel beszélni fogok, hogy továbbra is teljes erővel lobbizzunk a tervek elkészültéért, s a sztrádaberuházás megvalósulásáért".

