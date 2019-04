Új jegyautomaták érkeznek a győri vasútállomásra

Év elejéna jegykiadó automaták beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás győztesét a MÁV-START Zrt. A főleg elővárosi vonalakon növekvő utasforgalmat kiszolgáló 375 (opcionálisan plusz 110 darab) jegyautomatát a TRACO Zrt. szállíthatja és telepítheti a vasútállomásokra és megállóhelyekre. Az új automatákkal forgalmas vasúti vonalakon találkozhatunk, többek közt Győrben is. Mint ismert, a Budapest-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom vonal hazánk legjelentősebb utasforgalmat bonyolító vonala.Az új automaták miben tudnak majd más és jobb szolgáltatást nyújtani, mint az eddigiek? - kérdeztük a MÁV sajtóosztályát."Az új eszközök a 2013-ban beszerzett gépekhez hasonlóan bármilyen, a MÁV-START vagy a GYSEV hálózatába eső belföldi viszonylatra vásárolhatók menetjegyek, bérletek, pót- és helyjegyek, kerékpárjegyek, illetve élőállat jegyek. Az új automaták egyesítik a jelenlegi jegykiadó és az internetes jegynyomtató automaták feladatkörét, hiszen az azonnali jegyvásárláson túl az előzetesen, interneten vásárolt jegyek átvétele, kinyomtatása is lehetséges" - hangzott a válasz.Az érintőkijelzős új automatáknál készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni, továbbá lehetőség van az érintkezésmentes bankkártyák használatára is. Készpénzes fizetésnél papírpénz és érme is használható, a nagyobb címletek elfogadása a fizetendő összegtől függ. Érthetően 150 forintos jegyet nem lehet majd 20 ezer forintos bankjeggyel fizetni. Az automata papírpénzt és érmét is visszaad. Az értékesíthető termékek köre szoftveresen szabályozható. A korábbi gépekhez képest fontos többletszolgáltatás, hogy az új gépeken második monitor is lesz, amin a vasúti közlekedéssel kapcsolatos aktuális információk jeleníthetők meg.A Budapest–Tatabánya-Győr szakaszon zajló jelentős elővárosi jellegű forgalom miatt több állomáson várható az új automaták üzembe helyezése. A berendezések telepítése a tavasszal kezdődő két hónapos tesztüzemet követően startolhat. Ha beválnak az új eszközök, a cikkünk elején említett opcionálisan lehívható 110 darab eszköz közül is több szűkebb pátriánk közösségi közlekedését erősítheti.A 80 darab készpénzes és bankkártyás és 30 darab bankkártyás fizetésre alkalmas készüléket a Budapest–Hegyeshalom vasútvonal Győr–Hegyeshalom szakaszának állomásain vetnék be, esetenként a már meglévő automaták mellett. (A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vasútvonal Nyíregyháza elővárosi forgalmában érintett állomások és megállóhelyek mellett.) A fejlesztés értéke - az opcióval együtt - 3,8 milliárd forint.