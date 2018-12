Úgy érzi átverték a Black Friday-en? Vizsgálatot kérhet, mutatjuk hol!

Tanácsadás



A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szakemberei Győrben a Bajcsy-Zsilinszky út 44. szám alatt várják az ügyfeleket hétfőn és csütörtökön 12 és 16, kedden és pénteken 9 és 13 óra között (gyor@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu, 30/891-6625). Olvasóink fogyasztóvédelmi kérdéseiket elküldhetik szerkesztőségünk postacímére és a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre is.

A Black Friday keretében hirdetett akció miatt csábultam el, vettem egy leárazottnak tűnő csizmát. Azonban azóta jobban utánanéztem az árának és korábban is szinte ugyanennyibe került, azaz nem volt kedvezményes, csak annak hirdették. Járhat ilyenkor kártérítés? Érdemes bejelentenem a hatóságnak az esetet? Ha ezt megteszem, azzal az én ügyem is megoldódik?A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szakembereinek tájékoztatása szerint a törvény tiltja a fogyasztókkal szembeni, a megtévesztésükre alapozó tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot. S az olvasónk által említett esetre vonatkozó jogszabály szerint megtévesztő, ha az árkedvezmény valótlan, így a vevőt olyan döntésre készteti, amit egyébként nem hozott volna meg.A vállalkozások tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályai vizsgálhatják, akár lakossági bejelentés alapján is. Ha pedig a jogsértés a gazdasági verseny érdemi befolyásolására is alkalmas, akkor a Gazdasági Versenyhivatalhoz lehet fordulni (www.gvh.hu). Ezt közvetlenül a vevő is megteheti, de az is előfordul, hogy a kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya a hozzá került ügyet továbbítja a GVH-nak. Azt jó tudniuk a fogyasztóknak, hogy eljárás indítását a történtek után három éven belül kérhetik.Ha a hatóságok megállapítják, hogy tisztességtelenül járt el a kereskedő, akkor a törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatják, akár bírságot is kiszabhatnak a vállalkozásra. A hatósági eljárás pedig nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a sérelmet szenvedett károsult polgári jogi igényét közvetlenül a bíróság előtt érvényesítse, ott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra hivatkozzon. A perben a vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy jogszerűen járt el.Mindig érdemes körültekintően tájékozódni. Fotóillusztráció: Kisalföld-archívum