A Hanságban és Szigetközben is kárt tesz a fiatal vadállományban az évekkel ezelőtt megjelent aranysakál, utóbbi helyen csapdákat tett ki most ellenük (is) a vadgazdálkodó. A szakember szerint ez a módszer nem veszélyezteti a faj itteni létét, inkább az a kérdés, hogy a vadgazdálkodó ,,fejére nő-e" a területen.