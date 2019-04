Több mint látványos csomópont - MIG-21-es vadászgép magasodik a körforgalomban Pápán - videó, fotók

​Új utasforgalmi terminál



A pápai bázisrepülőtér új utasforgalmi terminálja kész, amely akár 400 fő fogadását is képes biztosítani. A hazai és NATO forrásból épített terminált kizárólag katonai célokra használják.

Az eredeti ötlet felvetése után kezdetben nem csupán a tetemes költségek előteremtése jelentett gondot, hanem a vadászrepülő méretéből adódó jelentős helyigény is. A tervezés során szem előtt tartották, hogy forgalmas kereszteződésbe kerüljön a "nyugdíjazott" MIG. Végül a Pápát Szombathellyel összekötő útra és a 83-as főút találkozásánál lévő körforgalomra esett a választás. A MIG-21-es impozáns látványt nyújt a magasban, ahogy Benkő Tibor honvédelmi miniszter fogalmazott: "erőt sugároz".Pápa emblematikus városa a hazai katonai repüléstörténetnek. A Veszprém megyei, de Győrhöz is sok szállal kötődő településen 2000. augusztusáig két repülőszázad állomásozott 24 MIG-gel. A körforgalomba emelt MIG-21-es 1971 és 1977 között szolgált Pápán, összesen 1764 órát repült, 2999 fel- és leszállást hajtottak végre vele. "Városunk védjegye a repülés. Ameddig vadászrepülők emelkedtek magasba, a pápai embereknek sokkal inkább büszkeséget jelentettek a gyakori hangrobbanások, mintsem bosszúságot. Remegtek az ablakkeretek a MIG-ektől, a többség mégis elismerően szólt a hazánkat védelmező pilótákról és gépekről" - hangsúlyozta Áldozó Tamás. Pápa polgármestere hozzátette: "az emlékmű várhatóan városunk új jelképe lesz".Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszédében kiemelte: a magyar légierő korszerűsítéséért komoly lépések történtek a közelmúltban. Öt katonai csapatszállító repülőt és 36 helikoptert vásárolt a tárca, miközben napirendben van három olyan katonai repülőgép beszerzése is, amelyek nehéztechnikai eszközök szállítására is alkalmasak. Farkas Bertalan, az első és eddig egyetlen magyar űrhajós is jelen volt a pápai ünnepségen.Ne feledjük: Pápán a katonai repülés története napjainkban is folytatódik. A C-17-es "nagyvasak", azaz a hatalmas méretű stratégiai szállító-repülőgépek 2009 óta ereszkednek le Pápán.Hamarosan 14 Gripen is a pápai bázisrepülőtérre, várhatóan nyár elején érkeznek a "madarak". A magyar felségjelű vadászgépek legalább fél évig tartó, ideiglenes áthelyezését Pápára az indokolja, hogy otthonukat, a kecskeméti repülőteret korszerűsítik.