Tizennyolcezer család megélhetése kerülhet veszélybe Győr-Moson-Sopronban

Vissza fog ütni az Audi-dolgozók kiharcolt béremelése – mondta Parragh LászlóAz iparkamara elnöke szerint ugyanis nem volt sikeres a sztrájk abból a szempontból, hogy a kiharcolt 18 százalékos bérnövekedés miatt az Audi beszállítói fognak szenvedni, az autógyártó ugyanis rajtuk akarja majd megspórolni azt a pénzt, amit a dolgozóira kell költenie.Emiatt bizonyos beszállítók be is zárhatnak.A győri térségben több cég jelezte, hogy a következő egy hónapon belül be fognak zárni emiatt a nagy bérnyomás miatt."Cégneveket nem akarok mondani, nehogy bajt okozzak nekik" – kezdte a kamarai elnök.„Ha egy nagy gyártó költségterve megborul – jelen esetben a bérágon –, akkor megpróbálja a beszállítókon ezt a különbséget érvényesíteni; hiszen az értékesítési ágon nem, vagy csak nehezen tud változtatni. Úgyhogy a beszállítókon most nagyon erős nyomás van, hogy az előre kialkudottköltségcsökkentést, árcsökkentést növeljék. A beszállítók egy része erre reagálva bezárhat, és elviheti a termelését külföldre" – tette hozzá.Parragh szerint csak annyival lenne szabad emelni a béreket, amennyivel a termelékenység nő, a kormányzatnak pedig csökkentenie kellene a bért emelő cégek járulékait, csak így lesz fenntartható a cégek gazdálkodásának egyensúlya.