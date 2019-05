Testvérére akarta gyújtani házukat a szentkirályszabadjai férfi

A vádirat szerint az elkövető testvérével és annak volt feleségével lakott a szentkirályszabadjai házban úgy, hogy a földszinti részt a vádlott, míg az emeleti, külön bejárattal rendelkező részt a sértettek használták - közölte a Veszprém Megyei Főügyészség.



A testvérek nem fizették a vízdíjat, s mivel a számla a vádlott nevére szólt, a végrehajtó a hátralékot is az ő járandóságából tiltatta le.



A vádlott ezért nem tudott úgy munkát vállalni, hogy a bérét levonások nélkül megkapja, amelyért a testvérét okolta.



Nézeteltérésük odáig fajult, hogy az ittas férfi 2018 júliusában, kezében fejszével bekopogott a sértetthez, s azzal, fenyegette, hogy rá fogja törni az ajtót, a későbbiekben pedig többször a ház felgyújtásával is fenyegetőzött.



2018. augusztus közepén a testvérek fát vágtak a családi ház udvarán. A vádlott a délutáni órákra ittas állapotba került, és felidézte, hogy a sértett miatt jutott nehéz anyagi helyzetbe, majd dühében elhatározta, hogy korábbi ígéretét beváltja, és felgyújtja az emeleti lakrészt.



Az elkövető este hét óra körül mintegy fél liter, olajjal kevert benzint locsolt a sértett lakrészének fa ajtaja melletti, nikecellel szigetelt falfelületre, s azt meggyújtotta.



Miután a bejárati ajtó melletti falfelület, valamint a lábtörlő is égni kezdett, a vádlott lement az udvarra.



Mindeközben a vádlott testvére és annak volt házastársa a lakásban tartózkodott. A testvér észlelte a tüzet, kiment az erkélyre, s az ott lévő felmosóvödörből öntött vizet a falra és a lábtörlőre, amellyel a tüzet eloltotta.