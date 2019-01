Térképen gyűjtöttük össze, mi történt az 5,5 milliárdos Győr-Moson-Sopron megyei útmunkákkal tavaly

Útzár Nyúlon, a Ménfőcsanak felé vezető úton, itt közel 1,4 km-es szakaszt modernizáltak. Fotó: Mészáros Mátyás (Kisalföld-archívum)

Töltéstaván régóta vártak arra, hogy a közel 2 km-es, a településen átvezető szakasz megújuljon. Fotó: Bertleff András (Kisalföld-archívum)

1,5-2,5 km az átlag



A leghosszabb útfelújítás Sopron és Balf között zajlott. A 6,2 km-es szakaszon a Balfi út újult meg a 84-es főúti körforgalomtól a balfi Alsódomb sorig. Ezt leszámítva főként 1,5-2,5 km-es szakaszokon dolgoztak az útépítők.

Jól tudjuk: szűkebb pátriánkban kulcskérdés az úthelyzet. A főváros után megyénkben a legterheltebb az úthálózat, az utak állapota jócskán hagy kivetnivalót maga után.A büdzsé 5,5 milliárd forint volt. Mivel tavaly március elején még támadott Tél tábornok, viszonylag későna munkáknak. A csúszásokat előre vetítette az is, hogy az útépítő cégek komoly munkaerő-hiánnyal küzdenek. Az a M1-esen végzett "nagygenerál" sok "hadra fogható" dolgozót elvont. Augusztus elejére két helyszínen zárult a munka, továbbá öt szakaszon ért véget a kivitelezés. Utóbbi helyszíneken a műszaki átadás-átvétel volt hátra.derekán tíz útkorszerűsítésnek neki sem álltak. Utóbbiak esetében a tervezéseket zárták le, illetve startoltak az előkészítések.Akadtak olyan beruházások, amelyek több hónapon át húzódtak. Július végén kezdődött, december elejére fejeződött be az 1-es és 85-ös főút kereszteződésétől az M1-M85 csomópontig tartó. "Itt 1550 m hosszan erősítették a burkolatot" – közölte Pécsi Norbert Sándor.Miért nyúltak ilyen hosszan a munkálatok? – kérdeztük. "A vasúti főpálya feletti egyes munkafolyamatokat a MÁV felügyelete mellett tudtuk végezni. A vasút több esetben éjszakai és hajnali vasúti vágányzár biztosítása mellett engedélyezte a munkát a hídon. A kivitelező összetett, nehezen ütemezhető hídfelújítást végzett. Nem az útépítő szakemberek hiánya miatt történt ilyen ütemben a korszerűsítés" – hangzott a Közút szóvivőjének válasza.Olvasóinktól tudjuk: hosszabb-rövidebb ideig máshol is pihentek a munkagépek. Lébényben a 8417-es úton 1 km-es korszerűsítést végeztek, itt heteken át állt a munka. A pályaszerkezet cseréjét december elejére fejezte be a kivitelező. Jelenleg az utolsó simítások vannak hátra.A 1401-es úton, Dunaszegen 2,2 km-es útfejlesztés tolódik idén tavaszra. "Azért zárul 2019-ben a beruházás, mert a csapadékelvezetést meg kellett oldani a falu központjában. Ezt követően történtek a közműcserék. Bízom benne, amint az időjárás engedi, rajtol a tényleges útmunka" – tudtuk meg Babos Attilától, Dunaszeg polgármesterétől.A 8136-os út Bőnyön átvezető teljes szakaszán – bő 2,5 km-ről van szó – egyelőre előkészítik a munkát. "Azt tavaly év elején mondták, hogy ránk a negyedik ütemben kerül sor. Ettől függetlenül remélem, hogy nyáron már tisztességes úton közlekedhetünk" – mondta Muraközi László bőnyi polgármester. Kapuváron a Kossuth és Rákóczi utcában a munkaterületet átadták, a szakaszon önkormányzati finanszírozásban kerékpárút épült. A közműcsere kész, ám az aszfaltozás nem indult útjára.A tavaly év végi hajrával 19 megyei szakaszon valósultak meg a fejlesztések, 6 beruházás maradt az idei évre. A Magyar Közút mikor hirdeti ki az idei megyei útfelújítási projekteket, milyen büdzséből újulhatnak meg utak? – vetettük fel. "A 2019-es felújítások előkészítése zajlik, erről később adunk részletes tájékoztatást" – felelte Pécsi Norbert Sándor.