Tél - Viharos szelet kaphatunk, a Bakonyban még több helyen havasak az utak

6.40 - Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére péntek éjfélig

Péren hószállingózás

Az aktuális jelentések szerint a Duna vonalától keletre fekvő területeken már csak az M35-ös autópályán kell latyakos szakaszokra számítani. Főleg a keleti országrész fő- és mellékúthálózatán még téliesek az útviszonyok. De a Dunántúlon a Bakonyban, valamint Szekszárd, Mohács és Harkány térségében is több helyen még hókásás, latyakos, letaposott havas az utak felülete. A jelenlegi útállapot lassabb haladást, nagyobb követési és oldal távolság tartást és fokozott figyelmet követel a sofőröktől - írja az Útinform. A Dunántúlon nagyrészt csapadékmentes az idő. Pécs és Pest megye környezetében, valamint a Duna vonalától keletre hószállingózást, illetve változó intenzitású havazást jeleztek. Jellemzően a Duna-Tisza közén és északkeleten intenzívebb a havazás. A délkeleti országrészben már sok helyen megszűnt a havazás.A gyorsforgalmi utak burkolata többnyire sónedves.A főutak és a mellékutak burkolata a Dunántúl nagy részén sónedves, illetve száraz. Veszprém és Baranya megyében többfelé, a Duna-Tisza-közén, a Tiszántúlon, valamint az Északi-középhegység térségében havas-latyakos-hókásás burkolatot jelentettek. Télies útviszonyokra kell még számítani a Bakony útjain is. A Dunántúlon Keszthely és Sárvár térségében, valamint az M7-es autópálya fonyódi szakaszán erős északi szél fúj, a Dunántúl nagy részén élénk a légmozgás. A látási viszonyok általában jók, elszórtan párás a levegő.a déli órákig fokozatosan alább hagy a csapadéktevékenység, a legtovább északkeleten, északon eshet a hó (lepel-3 cm).Késő délutántól a déli, délkeleti területeken ismét várható hószállingózás, gyenge havazás (lepel-2 cm). Este, késő este a keleti határvidéken kisebb ónos eső esetleg előfordulhat.a Dunántúl nyugati, északnyugati felén, kiemelten a Dunántúli-középhegység, majd estétől a Mecsek térségében is 65-75 km/h-s lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet.a Dunántúlon napközben egyre nagyobb területen számíthatunk alacsonyszintű hófúvásra, estétől pedig a középső tájakon is hordatja a szél a havat. A Dunántúlon a vastagabb hóval borított hegyvidéki területeken, kiemelten a Dunántúli-középhegységben, illetve a Dunántúl déli részén a nap második felétől erős hófúvás is kialakulhat.- Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok valamint Fejér megyében a korábbi hóátfúvások nyomán többfelé télies útviszonyok nehezítik a közlekedést. Közel 20 alsóbbrendű úton csak nehezen fenntartható a közlekedés, az(3704-es jelű út), azt a 7-es és a 13-as km között lezártak. Elzárt település nincs az országban - írta az útinform.A Dunántúlon nagyrészt csapadékmentes az idő. Baranya, Tolna és Pest megye környezetében, valamint a Duna vonalától keletre hószállingózást, illetve változó intenzitású havazást jeleztek. Jellemzően a Duna-Tisza közén és északkeleten intenzívebb a havazás.A gyorsforgalmi utak burkolata többnyire sónedves, az M3-as autópálya keleti szakaszán lehet hókásás burkolat.A főutak és a mellékutak burkolata a Dunántúl nagy részén sónedves, illetve száraz. Baranya,Tolna megyében, a Duna-Tisza-közén, a Tiszántúlon, valamint az Északi -középhegység térségében havas-latyakos-hókásás burkolatot jelentettek. Télies útviszonyokra kell még számítani a Bakony útjain is. A Dunántúlon Keszthely és Sárvár térségében erős északi szél fúj, a Dunántúl nagy részén élénk a légmozgás. A látási viszonyok általában jók, de Vác térségében csak 100-300 m közötti a látótávolság.