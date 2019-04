Sztrájkoltak a Metro dolgozói

Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak a Metro Kereskedelmi Kft. dolgozói egy fővárosi üzletben péntek reggel, mert a cégnél folyó, a győri áruház munkavállalóit is érintő bértárgyalások elakadtak.



A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke, Karsai Zoltán lapunkat arról tájékoztatta, hogy sztrájkbizottságuk elutasította a Metro vezetőségének legutóbbi ajánlatát is. Ugyanis az követeléseik közül csak a targoncát használók pótlékára vonatkozót vette figyelembe. Karsai szavai szerint a dolgozókat különösképp felháborította, hogy a vállalat a 13. és a 14. havi jövedelem összegéből szeretne béremelést végrehajtani, cafeteriát adni és teljesítményalapú bérezést bevezetni. A szakszervezet pedig továbbra is azt akarja elérni, hogy minden metrós alapbérként legalább bruttó 210 ezer forintot kapjon és ismerjék el plusz fizetésemeléssel azok hűségét, akik legalább három, öt vagy tíz éve dolgoznak a cégnél.



Potyondi Antal, a KASZ alelnöke és Győr-Moson-Sopron megyei titkára elmondta, hogy a hatkor nyitó kelet-pesti Metró műszakba beosztott dolgozóinak kilencven százaléka sztrájkolt nyolc és tíz óra között, így akadozott a vásárlás. A munkabeszüntetés rendezetten lezajlott, az érdekképviselet folytatni akarja a bértárgyalásokat. Ám Potyondi leszögezte: ha nem kapnak jobb ajánlatott, újabb sztrájkot szerveznek, már több Metro-üzlet dolgozói jelezték, csatlakoznának ahhoz.