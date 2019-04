Szombattól több vonat jár a Balatonra

A MÁV Zrt. azt írta, az elvégzett pályafelújításoknak és korszerű motorvonatok beállításának köszönhetően kényelmesebben és gyorsabban lehet eljutni a Balatonhoz, ezért egyre többen utaznak vonattal.



Az előszezoni menetrendváltozások részeként a Budapest-Tapolca vonalon 8.25-kor indul a Déli-pályaudvarról új sebesvonat, amely 12:10-re ér Tapolcára. Már április 6-tól naponta közlekedik 12 órakor Tapolcára tartó gyorsvonat. Ezen a vonalon a Tapolcáról 15:03-kor induló vonat június 14-ig nemcsak vasárnap, hanem szombaton és ünnepnapokon is közlekedik. Június 1-jétől 14-ig a Déli pályaudvarról Tapolcára 10 órakor, illetve onnan vissza 19:03-kor induló vonatok nemcsak hétvégenként, hanem naponta közlekednek.



A Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa-Gyékényes vonalon új vonat indul a Déli-pályaudvarról 10:35-kor Fonyódra, ahová 13 órakor érkezik meg. Ez a járat június 14-ig hétvégén és ünnepnapokon jár, Székesfehérvárig csak Kelenföldön, Balatonaligától Fonyódig pedig mindenhol megáll. Fonyódról 17:39-kor indul vissza Budapestre, Balatonaligáig mindenhol megáll, onnan Székesfehérvár, Agárd, Gárdony, Velencefürdő, Velence és Kelenföld állomáson szállhatnak le vagy fel rá az utasok.



Budapest és Keszthely között már április 26-tól közlekedik gyorsvonatpár péntekenként, szombatonként, vasárnaponként és ünnepnapokon, ami Keszthelyről 20:48-kor, a Déli pályaudvarról 21:35-kor indul.



A dél-balatoni vonalon új sebesvonat indul a Déli pályaudvarról Balatonszentgyörgyre 18:05-kor, ami június 14-ig közlekedik szombatonként, vasárnaponként és ünnepnapokon. Székesfehérvárig Martonvásár, Velence és Gárdony állomásokon is megáll. A Balatonszentgyörgyről 20:32-kor visszainduló személyvonat nem áll meg Kiscséripusztán.



A munkanapokon Székesfehérvárról 19:20-kor Balatonszentgyörgyre induló személyvonat június 14-ig hétvégenként és ünnepnapokon a Déli pályaudvarról indul 18:05-kor sebesvonatként, és Székesfehérvárig Martonvásár, Velence és Gárdony állomásokon is megáll.



A Keszthelyről a fővárosba 16:22-kor induló sebesvonat menetrendje részben megváltozik, nem áll meg Szabadifürdőn és Székesfehérvár-Repülőtérnél, így fél órával rövidül a menetideje. A Keszthelyről 14:22-kor induló személyvonat helyett június 14-ig hétvégén és ünnepnapokon új sebesvonat közlekedik meghosszabbított útvonalon, ami 17:24-kor fut be a Déli pályaudvarra. Székesfehérvárig - Székesfehérvár-Repülőtér megálló kivételével - minden állomáson és megállóhelyen, a Déli pályaudvarig csak Kelenföldön áll meg. Keszthely és Székesfehérvár között pótjegy nélkül lehet utazni.



A Keszthelyről 18:38-kor a fővárosba induló sebesvonat az előszezonban, valamint az augusztus 26-ától szeptember 15-ig tartó utószezonban vasárnaponként közlekedik. Keszthely és Székesfehérvár között pótjegy nélkül lehet utazni a közlemény szerint.



