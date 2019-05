Szombaton Pannonhalmára jön a legrangosabb magyar egynapos kerékpárverseny

Rekordlétszámú nemzetközi mezőny, várhatóan huszonnyolc csapat több mint 160 kerékpárosa áll rajthoz az év legnagyobb egynapos bringás eseményén a V4 Kerékpárversenyen, melynek mezőnye Május 11-én, szombaton délelőtt 11 órakor rajtol Budapesten - ezúttal a Carl Lutz rakparton, a Vogue Étteremhajó előtt -, majd 168,7 kilométer megtétele után érkezik Pannonhalmára.A szombati verseny idén a négy futamból álló sorozat második akkordja lesz a lengyel nagydíj után. A mezőny többek között Telki, Zsámbék, Bicske, Csákvár, Bodajk, Csetény, Zirc és Ravaszd érintésével érkezik meg Pannonhalmára, ahol a befutó előtti körözés során többször is meg kell küzdeniük a helyenként 15 százalékos, térköves emelkedővel.A Visegrádi Négyek tagországai 2013 óta rendezik ilyen néven a viadalt, ami kezdetben egyben teljesítendő 500 kilométeres távot jelentett amatőrök számára. Azóta azonban a világbajnokságokra és az olimpiákra is kvalifikációs pontokat adó nemzetközi versenyrendszerbe, az UCI Europe Tourba integrálódott, négy különálló UCI 1.2 kategóriás egynapos versenyként."Összesen huszonnyolc csapat, köztük öt magyar sor áll rajthoz szombaton, a mezőny felét profi kontinentális klubok alkotják – jelentette ki Törzsök Zsolt a versenyt szervező Mozgás, Egészség Rekreációs Sportegyesület elnöke. - Az előnevezések szerint 162-en lesznek ott a startvonalnál, ami rekord, hiszen magyarországi profi pontszerző kerékpáros-viadalon még sohasem volt ilyen sok induló."Egy nappal később, vasárnap tartják meg a 101 kilométeres V4 Ladies Series Pannonhalmát, amely az első hazai professzionális női verseny lesz. A közel hatvan fős mezőnyben a három magyar csapat mellett cseh, izraeli, lengyel, német, orosz és szlovák kerékpárosok is nyeregbe pattannak a győzelem valamint a világbajnoki és olimpiai kvalifikációs pontok megszerzése érdekében.A mezőny nem sokkal délután fél kettő előtt rajtol Pannonhalmán, ahova 101,2 kilométer megtétele után Ravaszd, Bakonypéterd, Veszprémvarsány, Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Dudar és Nagyesztergár érintésével érkeznek Zircre, ahonnan útjuk visszavezet Pannonhalmára. A versenyekkel kapcsolatos további információk, érdekességek a Visegrád 4 kerékpáros-sorozat magyar futamainaktalálhatók.